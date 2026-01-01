Despliega Workout Cool con instalaciĂłn de un solo clic.
Plataforma de entrenamiento fĂsico de cĂłdigo abierto para crear planes de entrenamiento, seguir el progreso y gestionar una biblioteca personal de ejercicios.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Workout Cool
Workout Cool es una plataforma de entrenamiento fĂsico autoalojada que ofrece una base de datos de ejercicios completa, un creador de planes de entrenamiento estructurados y seguimiento de sesiones â€” todo funcionando en tu propio servidor sin tarifas de suscripciĂłn ni intercambio de datos con terceros. Los usuarios pueden explorar ejercicios con demostraciones en video instructivas, crear programas de entrenamiento personalizados organizados por grupo muscular u objetivo de entrenamiento, y registrar sesiones de entrenamiento para seguir el rendimiento a lo largo del tiempo.
A diferencia de las aplicaciones de fitness alojadas que bloquean los datos histĂłricos detrĂˇs de suscripciones, Workout Cool almacena todo el historial de entrenamiento en una base de datos PostgreSQL en tu propia infraestructura. La plataforma admite autenticaciĂłn por correo electrĂłnico y contraseĂ±a junto con Google OAuth opcional, y la biblioteca de ejercicios integrada se puede precargar con datos de muestra en el primer inicio.
Funciones clave de Workout Cool
Biblioteca de Ejercicios
Explora una base de datos completa de ejercicios con demostraciones en video instructivas, organizados por grupo muscular, equipo y tipo de entrenamiento.
Creador de planes de entrenamiento
Crea programas de entrenamiento estructurados de varios dĂas con selecciones de ejercicios personalizadas, series, repeticiones y periodos de descanso para cualquier objetivo de fitness.
Registro de sesiĂłn
Registra cada sesiĂłn de entrenamiento con datos reales de rendimiento para que puedas seguir la progresiĂłn de peso y el volumen a lo largo del tiempo.
Seguimiento del progreso
Visualiza las ganancias de fuerza y la consistencia del entrenamiento con grĂˇficos que muestran las tendencias de rendimiento a lo largo de las sesiones y programas de entrenamiento.
Filtrado por Grupo Muscular
Filtra y descubre ejercicios por grupo muscular especĂfico para construir programas equilibrados que abarquen cada parte del cuerpo.
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Lanza tu aplicaciĂłn al instante con una configuraciĂłn ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĂłn DDoS y monitorizaciĂłn continua.
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Ejecuta mĂşltiples contenedores Docker desde un Ăşnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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