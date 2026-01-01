Workout Cool es una plataforma de entrenamiento fĂ­sico autoalojada que ofrece una base de datos de ejercicios completa, un creador de planes de entrenamiento estructurados y seguimiento de sesiones â€” todo funcionando en tu propio servidor sin tarifas de suscripciĂłn ni intercambio de datos con terceros. Los usuarios pueden explorar ejercicios con demostraciones en video instructivas, crear programas de entrenamiento personalizados organizados por grupo muscular u objetivo de entrenamiento, y registrar sesiones de entrenamiento para seguir el rendimiento a lo largo del tiempo.

A diferencia de las aplicaciones de fitness alojadas que bloquean los datos histĂłricos detrĂˇs de suscripciones, Workout Cool almacena todo el historial de entrenamiento en una base de datos PostgreSQL en tu propia infraestructura. La plataforma admite autenticaciĂłn por correo electrĂłnico y contraseĂ±a junto con Google OAuth opcional, y la biblioteca de ejercicios integrada se puede precargar con datos de muestra en el primer inicio.