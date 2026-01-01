Despliega Baby Buddy con instalación de un solo clic.
Aplicación completa de seguimiento de bebés que ayuda a padres y cuidadores a monitorear la alimentación, el sueño, los pañales y el crecimiento de forma privada.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Baby Buddy
Baby Buddy es una aplicación de seguimiento de bebés centrada en la privacidad que ayuda a padres y cuidadores a registrar actividades diarias, medidas de crecimiento e información de salud para bebés. Horarios de alimentación, cambios de pañal, patrones de sueño, medidas de peso y altura, y registros de medicamentos se capturan a través de una interfaz web intuitiva diseñada para una entrada rápida durante los momentos ajetreados de la crianza. Gráficos y reportes visuales facilitan la identificación de patrones y el intercambio de datos con pediatras.
Alojar Baby Buddy por cuenta propia significa que los detalles íntimos sobre el desarrollo y la salud de tu hijo nunca llegan a servidores de terceros o plataformas de publicidad. Múltiples cuidadores —padres, abuelos, niñeras— pueden registrar la actividad desde cualquier dispositivo, manteniendo el hogar sincronizado sin depender de una aplicación comercial que pueda descontinuar el servicio o cambiar su política de privacidad.
Funciones clave de Baby Buddy
Acceso para múltiples cuidadores
Padres, abuelos y niñeras pueden registrar la actividad simultáneamente desde cualquier dispositivo, manteniendo a todos alineados con la rutina y las necesidades actuales del bebé.
Seguimiento integral de la actividad
Registra las sesiones de alimentación, cambios de pañal, períodos de sueño, tiempo boca abajo, baños y más con temporizadores incorporados para que el registro tome segundos incluso durante momentos ajetreados.
Registros de crecimiento y salud
Registra el peso, la altura y la circunferencia de la cabeza a lo largo del tiempo con gráficos visuales que puedes compartir directamente con los proveedores de atención médica en las citas pediátricas.
Reportes de patrones
Los informes visuales muestran las tendencias de frecuencia de alimentación, los patrones de duración del sueño y el conteo de pañales, lo que ayuda a los padres a identificar rutinas y detectar anomalías a tiempo.
Privacidad de datos completa
Todos los registros permanecen en tu propio servidor — sin compartir datos con terceros, sin perfiles publicitarios y sin riesgo de perder el acceso si un servicio comercial cierra.
¿Por qué ejecutar Baby Buddy en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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