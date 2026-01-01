Baby Buddy es una aplicación de seguimiento de bebés centrada en la privacidad que ayuda a padres y cuidadores a registrar actividades diarias, medidas de crecimiento e información de salud para bebés. Horarios de alimentación, cambios de pañal, patrones de sueño, medidas de peso y altura, y registros de medicamentos se capturan a través de una interfaz web intuitiva diseñada para una entrada rápida durante los momentos ajetreados de la crianza. Gráficos y reportes visuales facilitan la identificación de patrones y el intercambio de datos con pediatras.

Alojar Baby Buddy por cuenta propia significa que los detalles íntimos sobre el desarrollo y la salud de tu hijo nunca llegan a servidores de terceros o plataformas de publicidad. Múltiples cuidadores —padres, abuelos, niñeras— pueden registrar la actividad desde cualquier dispositivo, manteniendo el hogar sincronizado sin depender de una aplicación comercial que pueda descontinuar el servicio o cambiar su política de privacidad.