Bar Assistant es una aplicación web autoalojada para entusiastas de los cócteles y bartenders caseros que desean gestionar su inventario de ingredientes y descubrir recetas basadas en lo que realmente tienen a mano. Va más allá de un simple libro de recetas al considerar inteligentemente los sustitutos de ingredientes, los componentes opcionales y las relaciones de ingredientes padre-hijo, maximizando el número de cócteles que puedes preparar con tu inventario actual sin tener que ir a la tienda.

Esta plantilla incluye la interfaz web Salt Rim, el servidor API de Bar Assistant, Meilisearch para una búsqueda instantánea de texto completo en tu colección de recetas y Redis para el almacenamiento en caché. El autoalojamiento significa que tus notas de recetas personales, creaciones de cócteles personalizadas y el inventario de ingredientes permanecen en tu propio servidor en lugar de estar encerrados en una aplicación de terceros.