Despliega AirTrail con instalación de un solo clic.
Diario de vuelo personal de código abierto para registrar, visualizar y analizar tus viajes de aviación en un mapa mundial interactivo.
Elige un plan VPS para AirTrail
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con AirTrail
AirTrail es una aplicación web de código abierto para el seguimiento de vuelos personales que te permite registrar cada vuelo, visualizar tus rutas en un mapa mundial interactivo y explorar estadísticas sobre tu historial de viajes. Es compatible con la importación de datos de vuelos de servicios populares como MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt y JetLog, lo que facilita la creación de un registro completo desde el primer día. El soporte multiusuario permite que cada miembro del hogar mantenga un diario de vuelos privado y separado en la misma instancia.
Alojar AirTrail en tu propio VPS mantiene tu historial de viajes privado y completamente bajo tu control, sin tarifas de suscripción y sin que ningún servicio de terceros retenga tus datos. El primer usuario en registrarse recibe automáticamente acceso de nivel de propietario.
Funciones clave de AirTrail
Mapa Mundial Interactivo
Ve cada vuelo trazado en un mapa mundial con líneas de ruta que conectan cada origen y destino que has visitado.
Importación de historial de vuelos
Importa registros existentes de MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt, JetLog y byAir para poblar tu historial inmediatamente.
Estadísticas de Viajes
Explora los totales y desgloses por distancia recorrida, países visitados, aeropuertos utilizados, aerolíneas y tiempo pasado en el aire.
Soporte multiusuario
Comparte una instancia de AirTrail con tu familia o compañeros de viaje: cada usuario mantiene su propio registro de vuelo privado y estadísticas.
Vuelos Compartidos Públicos
Genera un enlace para compartir para que otros puedan explorar tu mapa interactivo de vuelos sin necesidad de una cuenta.
¿Por qué ejecutar AirTrail en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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