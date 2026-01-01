Implementa AdventureLog con instalación de un solo clic.
Planificador de viajes y rastreador de viajes autoalojado con mapas interactivos, itinerarios y propiedad total de los datos.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con AdventureLog
AdventureLog es una plataforma de gestión de viajes de código abierto para documentar aventuras pasadas y planificar viajes futuros. Construida con SvelteKit y Django con soporte para PostGIS, combina un mapa mundial interactivo para visualizar destinos con herramientas detalladas de planificación de viajes que cubren itinerarios de varios días, vuelos, alojamientos y listas de verificación de actividades.
A diferencia de las aplicaciones de viaje comerciales que almacenan tus viajes en servidores de terceros, AdventureLog es completamente autoalojado: tus fotos, historial de ubicaciones y notas de viaje personales permanecen en la infraestructura que tú controlas. Las funciones colaborativas permiten a familias y grupos de viaje compartir planes y documentar recuerdos juntos, mientras que las analíticas rastrean los países visitados y las estadísticas de exploración regional a lo largo del tiempo.
Funciones clave de AdventureLog
Mapa interactivo del mundo
Visualiza cada destino que has visitado en un mapa mundial, dándote una imagen inmediata y satisfactoria de lo lejos que te han llevado tus viajes.
Planeación de viaje de varios días
Crea itinerarios completos con vuelos, alojamientos y actividades organizados día a día, para que la planificación de tu viaje esté en un solo lugar en lugar de dispersa en hojas de cálculo y notas.
Registro detallado de aventuras
Documenta cada destino con fechas, descripciones, calificaciones personales y cargas de fotos, creando un diario de viaje detallado que crece con cada viaje.
Analíticas de viajes
Rastrea estadísticas como países visitados, regiones exploradas y distancia total recorrida, convirtiendo tu historial de viajes en hitos personales significativos.
Viajes colaborativos
Comparte aventuras y planifica viajes en conjunto con tu familia o compañeros de viaje, manteniendo a todos en sintonía con los itinerarios y los recuerdos, sin depender de herramientas de planificación de grupos de terceros.
¿Por qué ejecutar AdventureLog en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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