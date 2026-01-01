Woodpecker CI es una bifurcación ligera de la comunidad de Drone CI que proporciona una plataforma sencilla de integración y entrega continua. Las pipelines se definen como archivos YAML simples en sus repositorios, y Woodpecker las ejecuta automáticamente en eventos de push, pull request o tag a través de una integración de GitHub OAuth.

Alojar Woodpecker CI en un VPS le da control total sobre su infraestructura de compilación sin facturación por minuto ni límites de asientos. Nota: antes de la implementación, cree una aplicación GitHub OAuth con la URL de devolución de llamada configurada a la URL de su instancia de Woodpecker, luego proporcione el ID de cliente y el Secreto durante el proceso de configuración.