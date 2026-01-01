Wizarr es un sistema autoalojado de gestión de invitaciones y usuarios para servidores multimedia Plex, Jellyfin y Emby. Genera enlaces de invitación seguros y compartibles con fechas de caducidad configurables, restricciones de acceso a la biblioteca y límites de duración de la cuenta, y luego guía a los nuevos usuarios a través de un flujo de incorporación para que se conecten rápidamente.

Alojar Wizarr junto con tu servidor multimedia te da un control detallado sobre quién tiene acceso y por cuánto tiempo, sin tener que gestionar manualmente las cuentas de usuario en el panel de administración de cada servidor multimedia. El seguimiento de invitaciones, la gestión de sesiones y las herramientas de miembros masivos hacen que la administración de una biblioteca multimedia compartida sea práctica a cualquier escala.