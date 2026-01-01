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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con WireMock

WireMock es un simulador de API HTTP de cĆ³digo abierto que permite a los equipos de ingenierĆ­a reemplazar servicios reales con simulaciones programables. Define stubs a travĆ©s de una API REST o archivos JSON, hace coincidir las solicitudes entrantes por URL, encabezados, parĆ”metros de consulta, cookies o contenido del cuerpo, y devuelve respuestas dinĆ”micas generadas con plantillas Handlebars. Graba trĆ”fico real y reprodĆŗcelo mĆ”s tarde para replicar escenarios de producciĆ³n sin conexiĆ³n.

Alojar WireMock en tu propio VPS proporciona a cada equipo un entorno de simulaciĆ³n compartido para pruebas de contrato, datos de demostraciĆ³n, sustitutos de API de terceros y escenarios de caos como la inyecciĆ³n de latencia o cargas Ćŗtiles mal formadas. Los volĆŗmenes persistentes mantienen tus definiciones de mapeo, archivos de respuesta y extensiones personalizadas intactos a travĆ©s de las reimplementaciones para que tus accesorios de prueba viajen con el servidor.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de WireMock

Coincidencia de solicitudes flexible

Haga coincidir las solicitudes HTTP entrantes con patrones de URL, encabezados, parĆ”metros de consulta, cookies y el contenido del cuerpo JSON o XML para una selecciĆ³n precisa de stubs.

Plantillas de respuesta dinĆ”micas

Generar respuestas al instante usando plantillas Handlebars con acceso a datos de solicitud, valores aleatorios, fechas y funciones auxiliares personalizadas.

Grabar y reproducir

Capture trĆ”fico en vivo contra un upstream real y reproduzca las interacciones grabadas mĆ”s tarde para reproducir escenarios sin dependencias de red.

SimulaciĆ³n de fallas y latencia

Inyecta retrasos configurables, conexiones caĆ­das y cargas Ćŗtiles mal formadas para probar cĆ³mo tu aplicaciĆ³n maneja servicios descendentes poco confiables.

Escenarios con estado

Modele flujos de trabajo de varios pasos con mĆ”quinas de estado para que el mismo punto final pueda devolver diferentes respuestas dependiendo de interacciones previas.

API REST de AdministraciĆ³n

Administra stubs, registros de solicitudes, escenarios y grabaciones programĆ”ticamente a travĆ©s de la API de administraciĆ³n para la automatizaciĆ³n de CI/CD y las integraciones de herramientas.

ĀæPor quĆ© ejecutar WireMock en Hostinger?

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Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Maxim Shishkin
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ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆ­blemente pacientes y minuciosos.

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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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