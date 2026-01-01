Implementa WireMock en una instalaciĆ³n de un solo clic.
Servidor simulado de API HTTP estĆ”ndar de la industria para simular servicios REST, probar casos extremos y desarrollar en paralelo.
Elige un plan VPS para WireMock
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con WireMock
WireMock es un simulador de API HTTP de cĆ³digo abierto que permite a los equipos de ingenierĆa reemplazar servicios reales con simulaciones programables. Define stubs a travĆ©s de una API REST o archivos JSON, hace coincidir las solicitudes entrantes por URL, encabezados, parĆ”metros de consulta, cookies o contenido del cuerpo, y devuelve respuestas dinĆ”micas generadas con plantillas Handlebars. Graba trĆ”fico real y reprodĆŗcelo mĆ”s tarde para replicar escenarios de producciĆ³n sin conexiĆ³n.
Alojar WireMock en tu propio VPS proporciona a cada equipo un entorno de simulaciĆ³n compartido para pruebas de contrato, datos de demostraciĆ³n, sustitutos de API de terceros y escenarios de caos como la inyecciĆ³n de latencia o cargas Ćŗtiles mal formadas. Los volĆŗmenes persistentes mantienen tus definiciones de mapeo, archivos de respuesta y extensiones personalizadas intactos a travĆ©s de las reimplementaciones para que tus accesorios de prueba viajen con el servidor.
Funciones clave de WireMock
Coincidencia de solicitudes flexible
Haga coincidir las solicitudes HTTP entrantes con patrones de URL, encabezados, parĆ”metros de consulta, cookies y el contenido del cuerpo JSON o XML para una selecciĆ³n precisa de stubs.
Plantillas de respuesta dinĆ”micas
Generar respuestas al instante usando plantillas Handlebars con acceso a datos de solicitud, valores aleatorios, fechas y funciones auxiliares personalizadas.
Grabar y reproducir
Capture trĆ”fico en vivo contra un upstream real y reproduzca las interacciones grabadas mĆ”s tarde para reproducir escenarios sin dependencias de red.
SimulaciĆ³n de fallas y latencia
Inyecta retrasos configurables, conexiones caĆdas y cargas Ćŗtiles mal formadas para probar cĆ³mo tu aplicaciĆ³n maneja servicios descendentes poco confiables.
Escenarios con estado
Modele flujos de trabajo de varios pasos con mĆ”quinas de estado para que el mismo punto final pueda devolver diferentes respuestas dependiendo de interacciones previas.
API REST de AdministraciĆ³n
Administra stubs, registros de solicitudes, escenarios y grabaciones programĆ”ticamente a travĆ©s de la API de administraciĆ³n para la automatizaciĆ³n de CI/CD y las integraciones de herramientas.
ĀæPor quĆ© ejecutar WireMock en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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