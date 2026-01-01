Despliega Wingfit con una instalación de un solo clic.
Aplicación de fitness minimalista de código abierto para registrar entrenamientos, hacer seguimiento de ejercicios y monitorear el progreso personal de forma privada.
Elige un plan VPS para Wingfit
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Wingfit
Wingfit es una aplicación minimalista de seguimiento de actividad física autoalojada, centrada en la simplicidad y la privacidad. Ofrece una interfaz limpia para registrar entrenamientos, seguir series y repeticiones de ejercicios, y monitorear el progreso personal de la actividad física a lo largo del tiempo sin anuncios, suscripciones ni intercambio de datos con servicios de terceros.
Alojar Wingfit en un VPS mantiene todos tus datos de actividad física completamente privados en tu propia infraestructura. La implementación ligera de un solo servicio no requiere una base de datos externa, lo que hace que la configuración sea rápida y el mantenimiento mínimo, mientras te proporciona un registro permanente de actividad física accesible desde cualquier navegador.
Funciones clave de Wingfit
Registro de entrenamiento
Registra ejercicios individuales con series, repeticiones y pesos para construir un registro completo de cada sesión de entrenamiento.
Seguimiento del progreso
Monitorea las tendencias de fuerza y volumen a lo largo del tiempo para medir el progreso de tu condición física e identificar áreas de mejora.
Diseño que prioriza la privacidad
Todos los datos de actividad física permanecen en tu VPS sin sincronización en la nube de terceros, análisis ni publicidad.
Despliegue ligero
El contenedor de un solo servicio con requisitos mínimos de recursos hace que Wingfit sea fácil de ejecutar junto con otras aplicaciones.
¿Por qué ejecutar Wingfit en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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