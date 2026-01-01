Despliega Weblate con un solo clic.
Plataforma de gestión de traducción basada en la web con una integración sólida de control de versiones para flujos de trabajo de localización sin interrupciones.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Weblate
Weblate es una potente plataforma de gestión de traducciones de código abierto que se integra directamente con Git, GitHub, GitLab y Bitbucket para mantener las traducciones sincronizadas con tu base de código. Los traductores trabajan a través de una interfaz web intuitiva mientras que los cambios se confirman automáticamente en tus repositorios, eliminando los intercambios manuales de archivos y los conflictos de fusión.
Con soporte para más de 50 formatos de archivo, memoria de traducción integrada, sugerencias de traducción automática y controles de calidad, Weblate agiliza cada paso del proceso de localización. El autoalojamiento en tu propio VPS elimina los límites de precios por usuario y mantiene la confidencialidad de las cadenas de origen propietarias.
Funciones clave de Weblate
Integración de control de versiones
Sincroniza automáticamente las traducciones con los repositorios de Git, GitHub, GitLab y Bitbucket sin intercambios manuales de archivos.
Más de 50 formatos de archivo
Admite PO, XLIFF, JSON, recursos de Android, cadenas de iOS, propiedades de Java y docenas más de formatos de traducción.
Memoria de traducción
Reutilice cadenas traducidas previamente en todos los proyectos para mantener la coherencia y acelerar el trabajo de localización.
Traducción automática
Obtén sugerencias de traducción automática de DeepL, Google Translate y LibreTranslate para acelerar los flujos de trabajo.
Controles de calidad
Detecta automáticamente errores de marcadores de posición, problemas de formato e inconsistencias antes de que las traducciones lleguen a producción.
Revisar flujos de trabajo
Configure procesos de aprobación con permisos basados en roles para asegurar la calidad de la traducción en todo su equipo.
¿Por qué ejecutar Weblate en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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