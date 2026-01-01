Implementa Warracker con una instalación de un solo clic.
Sistema de gestión de garantías autoalojado para el seguimiento de garantías de productos, recibos y reclamaciones en un solo lugar.
Elige un plan VPS para Warracker
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Warracker
Warracker es una aplicación de seguimiento de garantías de código abierto que centraliza todas sus garantías de productos, documentos de compra e historiales de reclamos en un único panel de control autoalojado. En lugar de buscar entre hilos de correo electrónico, archivadores o hojas de cálculo, obtiene una base de datos con capacidad de búsqueda con alertas de vencimiento, almacenamiento de documentos y acceso multiusuario para equipos y hogares.
Alojar Warracker en su propio VPS significa que sus recibos de compra, escaneos de facturas y números de serie de productos permanecen en una infraestructura que usted controla. Con notificaciones proactivas por correo electrónico y push a través de Apprise, recibe advertencias anticipadas antes de que expiren las garantías para que pueda actuar mientras la cobertura aún sea válida.
Funciones clave de Warracker
Alertas de Caducidad de Garantía
Recibe notificaciones por correo electrónico y push a través de más de 100 servicios, incluyendo Telegram, Slack y Discord, antes de que expiren las garantías.
Almacenamiento de documentos
Sube y adjunta recibos, facturas y manuales directamente a cada registro de garantía para su recuperación instantánea cuando sea necesario.
Seguimiento del ciclo de vida de los reclamos
Administre las reclamaciones de garantía de principio a fin con actualizaciones de estado y visibilidad completa en todo el proceso de reclamaciones.
Búsqueda avanzada y Filtrado
Encuentra cualquier garantía al instante por nombre de producto, número de serie, proveedor o etiquetas personalizadas en todo tu catálogo.
Acceso multiusuario
Comparta registros de garantía entre un equipo o un hogar con permisos basados en roles y controles de gestión de administrador.
Importación y exportación de CSV
Migre los registros de garantía existentes desde hojas de cálculo mediante importación CSV y exporte sus datos en cualquier momento para una portabilidad total.
¿Por qué ejecutar Warracker en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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