Despliega VueTorrent con instalación en un solo clic.
Interfaz de usuario web moderna de Vue.js para qBittorrent con un diseño pulido y listo para dispositivos móviles y ricas funciones de gestión de torrents.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con VueTorrent
VueTorrent es un reemplazo de la interfaz de usuario web de código abierto para qBittorrent, construido con Vue 3 y Vuetify por una comunidad activa de colaboradores. Reemplaza la anticuada interfaz predeterminada de qBittorrent con una aplicación de una sola página rápida y responsiva, diseñada para sentirse nativa tanto en navegadores de escritorio como en dispositivos móviles, incluyendo la instalación como una Aplicación Web Progresiva.
Esta implementación agrupa VueTorrent con la imagen de qBittorrent de LinuxServer a través de un mod de Docker oficialmente compatible, por lo que un solo contenedor incluye tanto el motor BitTorrent como la interfaz moderna. El autoalojamiento en un VPS proporciona siembra (seeding) siempre activa, ancho de banda de centro de datos y compatibilidad total con la pila de automatización arr a través de la WebAPI estándar de qBittorrent.
Funciones clave de VueTorrent
Interfaz de usuario web de Vue 3
La interfaz de una sola página construida con Vue 3 y Vuetify reemplaza la anticuada interfaz de usuario predeterminada de qBittorrent con navegación fluida y actualizaciones en tiempo real.
Listo para móvil y PWA
El diseño responsivo funciona en teléfonos y tabletas y se puede instalar como una Aplicación Web Progresiva para una experiencia que se siente nativa.
Temas claros y oscuros
Temas claros y oscuros integrados con columnas de panel configurables te permiten personalizar qué propiedades de torrent son visibles de un vistazo.
Atajos del teclado
Los atajos de teclado de primera clase, incluyendo la selección múltiple, el enfoque de búsqueda y el descarte de diálogos, agilizan la gestión diaria de torrents.
API completo de qBittorrent
Utiliza la WebAPI estándar de qBittorrent, por lo que Sonarr, Radarr, Lidarr y otras herramientas 'arr' funcionan sin ninguna configuración adicional.
Backend incluido
Se envía como un mod de Docker sobre LinuxServer qBittorrent, por lo que un solo contenedor proporciona tanto el motor de torrents como la interfaz de usuario moderna.
¿Por qué ejecutar VueTorrent en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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