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Dominio gratis por 1 aÃ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atÃ© 12x

Todo lo que puedes crear con ViewTube

ViewTube es una interfaz alternativa de cÃ³digo abierto y respetuosa con la privacidad para YouTube. Te permite buscar, ver y seguir canales a travÃ©s de una interfaz limpia y moderna que actÃºa como proxy para los datos de video, de modo que YouTube nunca vea tu direcciÃ³n IP, huella digital del navegador o historial de reproducciones. Construido sobre las API de Invidious y Piped, combina un reproductor pulido basado en Vue con la omisiÃ³n de segmentos de SponsorBlock y la limpieza de miniaturas de DeArrow.

Alojar ViewTube en tu propio VPS te brinda una experiencia de YouTube personal, sin anuncios y que controlas por completo. Un sistema de cuenta local almacena tus suscripciones, historial y listas de reproducciÃ³n en tu propia base de datos MongoDB en lugar de una cuenta de Google, mientras que Redis mantiene las respuestas rÃ¡pidas. El seguimiento de canales al estilo RSS te permite mantenerte al dÃ­a con los creadores sin tener que abrir youtube.com.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de ViewTube

Sin anuncios ni seguimiento

Los videos se transmiten a travÃ©s de tu propio servidor, por lo que no hay anuncios pre-roll ni mid-roll y YouTube nunca ve tu IP o la huella digital de tu navegador.

Suscripciones sin Google

Crea una cuenta local para seguir canales, crear listas de reproducciÃ³n y registrar el historial â€” todo almacenado en tu propia base de datos, no en una cuenta de Google.

SponsorBlock y DeArrow

Omitir automÃ¡ticamente los segmentos de patrocinadores, introducciones y autopromociones, y reemplazar las miniaturas y tÃ­tulos clickbait con alternativas generadas por la comunidad.

Reproductor de video moderno

Un reproductor pulido basado en Vue soporta la selecciÃ³n de calidad y cÃ³dec, la velocidad de reproducciÃ³n, el modo cine y los atajos de teclado.

Invidious y Piped

Recupera datos a travÃ©s de mÃºltiples backends de Invidious y Piped, recurriendo automÃ¡ticamente entre instancias para una reproducciÃ³n confiable.

Â¿Por quÃ© ejecutar ViewTube en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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