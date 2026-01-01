ViewTube es una interfaz alternativa de cÃ³digo abierto y respetuosa con la privacidad para YouTube. Te permite buscar, ver y seguir canales a travÃ©s de una interfaz limpia y moderna que actÃºa como proxy para los datos de video, de modo que YouTube nunca vea tu direcciÃ³n IP, huella digital del navegador o historial de reproducciones. Construido sobre las API de Invidious y Piped, combina un reproductor pulido basado en Vue con la omisiÃ³n de segmentos de SponsorBlock y la limpieza de miniaturas de DeArrow.

Alojar ViewTube en tu propio VPS te brinda una experiencia de YouTube personal, sin anuncios y que controlas por completo. Un sistema de cuenta local almacena tus suscripciones, historial y listas de reproducciÃ³n en tu propia base de datos MongoDB en lugar de una cuenta de Google, mientras que Redis mantiene las respuestas rÃ¡pidas. El seguimiento de canales al estilo RSS te permite mantenerte al dÃ­a con los creadores sin tener que abrir youtube.com.