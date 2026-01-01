Implementa ViewTube con una instalaciÃ³n de un solo clic.
Elegante interfaz alternativa de YouTube, amigable con la privacidad, para ver videos y gestionar suscripciones sin anuncios ni seguimiento.
Elige un plan VPS para ViewTube
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con ViewTube
ViewTube es una interfaz alternativa de cÃ³digo abierto y respetuosa con la privacidad para YouTube. Te permite buscar, ver y seguir canales a travÃ©s de una interfaz limpia y moderna que actÃºa como proxy para los datos de video, de modo que YouTube nunca vea tu direcciÃ³n IP, huella digital del navegador o historial de reproducciones. Construido sobre las API de Invidious y Piped, combina un reproductor pulido basado en Vue con la omisiÃ³n de segmentos de SponsorBlock y la limpieza de miniaturas de DeArrow.
Alojar ViewTube en tu propio VPS te brinda una experiencia de YouTube personal, sin anuncios y que controlas por completo. Un sistema de cuenta local almacena tus suscripciones, historial y listas de reproducciÃ³n en tu propia base de datos MongoDB en lugar de una cuenta de Google, mientras que Redis mantiene las respuestas rÃ¡pidas. El seguimiento de canales al estilo RSS te permite mantenerte al dÃa con los creadores sin tener que abrir youtube.com.
Funciones clave de ViewTube
Sin anuncios ni seguimiento
Los videos se transmiten a travÃ©s de tu propio servidor, por lo que no hay anuncios pre-roll ni mid-roll y YouTube nunca ve tu IP o la huella digital de tu navegador.
Suscripciones sin Google
Crea una cuenta local para seguir canales, crear listas de reproducciÃ³n y registrar el historial â€” todo almacenado en tu propia base de datos, no en una cuenta de Google.
SponsorBlock y DeArrow
Omitir automÃ¡ticamente los segmentos de patrocinadores, introducciones y autopromociones, y reemplazar las miniaturas y tÃtulos clickbait con alternativas generadas por la comunidad.
Reproductor de video moderno
Un reproductor pulido basado en Vue soporta la selecciÃ³n de calidad y cÃ³dec, la velocidad de reproducciÃ³n, el modo cine y los atajos de teclado.
Invidious y Piped
Recupera datos a travÃ©s de mÃºltiples backends de Invidious y Piped, recurriendo automÃ¡ticamente entre instancias para una reproducciÃ³n confiable.
Â¿Por quÃ© ejecutar ViewTube en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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