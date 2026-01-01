Usertour es una plataforma de código abierto para la incorporación de usuarios y el engagement de productos que permite a los equipos de producto crear recorridos dentro de la aplicación, listas de verificación, encuestas y lanzadores directamente dentro de su aplicación web, sin cuellos de botella de ingeniería para cada nuevo flujo. Es una alternativa autoalojada a Appcues, Userpilot y Userflow, dándote control total sobre los datos de incorporación de usuarios y eliminando el precio por MAU.

Alojar Usertour en tu propio VPS significa que los datos de comportamiento del usuario y los análisis de incorporación permanecen en tu infraestructura. Evitas el seguimiento de terceros de tus usuarios, cumples con los requisitos de residencia de datos y nunca te encuentras con una barrera de precios a medida que tu base de usuarios crece. El soporte multiambiente te permite probar flujos de forma segura en entornos de prueba antes de promocionarlos a producción.