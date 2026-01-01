Implementa Unleash con una instalación de un solo clic.
Plataforma de gestión de feature flags de código abierto para implementaciones de funciones seguras y graduales en cualquier pila tecnológica.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Unleash
Unleash es una plataforma de gestión de características de código abierto de nivel empresarial en la que confían equipos de más de 1,000 organizaciones. Desacopla la implementación de código de la activación de características: implementa en producción en cualquier momento y habilita selectivamente características para usuarios específicos, despliegues por porcentaje o entornos a través de un panel de control web, sin necesidad de volver a implementar.
Alojar Unleash por cuenta propia mantiene toda la configuración de las banderas y los datos de segmentación de usuarios dentro de tu propia infraestructura. Con más de 15 SDK oficiales que cubren cada lenguaje y framework principal, toda tu organización de ingeniería puede adoptar las banderas de características con un flujo de trabajo consistente, desde pruebas A/B y lanzamientos canary hasta interruptores de emergencia.
Funciones clave de Unleash
Lanzamientos graduales
Exponer características a un porcentaje configurable de usuarios y expandir la cobertura de forma incremental, detectando problemas antes de que afecten a todos.
Más de 15 SDKs oficiales
Los SDKs nativos para Node.js, Java, Python, Go, .NET, Ruby, iOS, Android y más, mantienen la evaluación de banderas rápida y local.
Segmentación de entorno
Mantenga estados de bandera independientes por entorno — desarrollo, staging, producción — desde un único plano de control sin duplicar la configuración.
Estrategias de activación
Dirija por ID de usuario, rango de IP, nombre de host o campos de contexto personalizados para controlar con precisión quién ve cada función.
Registro de auditoría completo
Cada cambio de indicador se registra con el autor y la marca de tiempo, lo que le proporciona un historial completo para depuración y cumplimiento.
¿Por qué ejecutar Unleash en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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