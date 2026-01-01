Unleash es una plataforma de gestión de características de código abierto de nivel empresarial en la que confían equipos de más de 1,000 organizaciones. Desacopla la implementación de código de la activación de características: implementa en producción en cualquier momento y habilita selectivamente características para usuarios específicos, despliegues por porcentaje o entornos a través de un panel de control web, sin necesidad de volver a implementar.

Alojar Unleash por cuenta propia mantiene toda la configuración de las banderas y los datos de segmentación de usuarios dentro de tu propia infraestructura. Con más de 15 SDK oficiales que cubren cada lenguaje y framework principal, toda tu organización de ingeniería puede adoptar las banderas de características con un flujo de trabajo consistente, desde pruebas A/B y lanzamientos canary hasta interruptores de emergencia.