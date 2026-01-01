Despliega Universal Media Server con instalación de un solo clic.
Servidor multimedia de código abierto compatible con DLNA para ver video, música y fotos en streaming en cualquier TV, consola o reproductor compatible.
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Todo lo que puedes crear con Universal Media Server
Universal Media Server es un servidor de medios de código abierto, compatible con DLNA, que transmite video, música y fotos a cualquier dispositivo de reproducción compatible — incluyendo televisores inteligentes, consolas de videojuegos, reproductores de Blu-ray y aplicaciones móviles. Maneja la transcodificación sobre la marcha para formatos no compatibles con el dispositivo de destino, utilizando FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR, AviSynth y VLC como motores de procesamiento.
Una interfaz web integrada le permite configurar carpetas de medios, perfiles de transcodificación y ajustes de dispositivos conectados desde cualquier navegador. No se requiere una base de datos externa — Universal Media Server almacena su configuración localmente y crea cachés de metadatos automáticamente. El autoalojamiento en su VPS mantiene todo el tráfico de medios bajo su control.
Funciones clave de Universal Media Server
Transmisión DLNA y UPnP
Transmite video, audio e imágenes a cualquier dispositivo compatible con DLNA o UPnP — televisores inteligentes, consolas, reproductores de Blu-ray y aplicaciones móviles.
Transcodificación sobre la marcha
Convierte automáticamente el contenido multimedia a un formato compatible con el dispositivo de destino utilizando FFmpeg, MEncoder, VLC y otros transcodificadores incluidos.
Interfaz de Gestión Web
Configure carpetas de medios, perfiles de dispositivo y configuraciones de transcodificación desde una interfaz de administración basada en navegador sin acceso a la línea de comandos.
Soporte de Formato Amplio
Maneja prácticamente todos los formatos de video y audio, incluyendo MKV, AVI, MP4, FLAC y más, con detección automática de códecs por dispositivo.
No se requiere base de datos
Los cachés de configuración y metadatos se almacenan como archivos locales — no se necesita un servicio de base de datos separado para ejecutar el servidor.
¿Por qué ejecutar Universal Media Server en Hostinger?
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