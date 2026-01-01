Implementa Umami Analytics con un solo clic.
Alternativa de análisis web de código abierto y centrada en la privacidad a Google Analytics, sin cookies y con cumplimiento del GDPR por defecto.
Elige un plan VPS para Umami Analytics
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Umami Analytics
Umami es una plataforma de análisis web rápida y de código abierto que rastrea el tráfico del sitio web sin cookies, huellas digitales ni intercambio de datos entre sitios. Es compatible con GDPR por defecto, lo que la convierte en una alternativa directa a Google Analytics para equipos que priorizan la privacidad del visitante y la propiedad de los datos.
Alojar Umami en un VPS significa que todos los datos de los visitantes permanecen en tu infraestructura sin acceso de terceros. Una única instalación respaldada por PostgreSQL puede rastrear múltiples sitios web, eventos personalizados y campañas UTM a través de un panel de control limpio y en tiempo real accesible para todo tu equipo.
Funciones clave de Umami Analytics
Seguimiento sin cookies
Umami recopila análisis sin cookies ni identificadores persistentes, lo que garantiza el cumplimiento de GDPR y CCPA de forma inmediata.
Soporte multisitio
Rastrea sitios web ilimitados desde una sola instalación de Umami con paneles de control separados y datos aislados para cada propiedad.
Eventos personalizados
Rastrea los clics en botones, los envíos de formularios, las descargas y cualquier interacción personalizada del usuario más allá de las vistas de página estándar.
Panel de control en tiempo real
Ver el recuento de visitantes en vivo, las páginas principales, las fuentes de referencia y los desgloses por dispositivo, actualizados en tiempo real sin recargar la página.
Seguimiento de campaña UTM
Mide el rendimiento de las campañas de marketing mediante el seguimiento de los parámetros UTM en todos tus sitios web rastreados.
¿Por qué ejecutar Umami Analytics en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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