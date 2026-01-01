TubeArchivist es una plataforma de archivo de YouTube autoalojada que pone tu colección de videos bajo tu propio control. Se suscribe a canales, descarga videos automáticamente a través de yt-dlp e indexa todo con Elasticsearch para que puedas buscar entre títulos, descripciones, subtítulos y comentarios. Los videos se reproducen a través de un reproductor web integrado con historial de visualización y seguimiento de progreso, sin necesidad de una cuenta de YouTube o conexión a internet después de la descarga.

A diferencia de las herramientas de descarga únicas, TubeArchivist se ejecuta continuamente en segundo plano. Conserva metadatos, miniaturas, subtítulos y comentarios junto con cada archivo de video, y se integra con Jellyfin y Plex para los usuarios de servidores de medios que desean su archivo junto con otro contenido.