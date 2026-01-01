Despliega TubeArchivist con una instalación de un solo clic.
Archivador de YouTube autoalojado que descarga, indexa y transmite tu colección de videos desde tu propio servidor.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con TubeArchivist
TubeArchivist es una plataforma de archivo de YouTube autoalojada que pone tu colección de videos bajo tu propio control. Se suscribe a canales, descarga videos automáticamente a través de yt-dlp e indexa todo con Elasticsearch para que puedas buscar entre títulos, descripciones, subtítulos y comentarios. Los videos se reproducen a través de un reproductor web integrado con historial de visualización y seguimiento de progreso, sin necesidad de una cuenta de YouTube o conexión a internet después de la descarga.
A diferencia de las herramientas de descarga únicas, TubeArchivist se ejecuta continuamente en segundo plano. Conserva metadatos, miniaturas, subtítulos y comentarios junto con cada archivo de video, y se integra con Jellyfin y Plex para los usuarios de servidores de medios que desean su archivo junto con otro contenido.
Funciones clave de TubeArchivist
Suscripciones a canales
Suscríbete a canales de YouTube y descarga automáticamente nuevas subidas según un horario, manteniendo tu archivo actualizado sin intervención manual.
Búsqueda de texto completo
Elasticsearch indexa títulos de videos, descripciones, subtítulos y comentarios para que puedas encontrar al instante cualquier video en toda tu biblioteca por palabra clave.
Integración de SponsorBlock
Omite automáticamente los segmentos de patrocinadores, introducciones, finales y relleno durante la reproducción utilizando datos de SponsorBlock obtenidos de la comunidad.
Exportación de Jellyfin y Plex
Los plugins complementarios para Jellyfin y Plex te permiten navegar por tu biblioteca de TubeArchivist directamente dentro de tu servidor multimedia existente.
Archivo de subtítulos
Descarga e indexa subtítulos para cada video archivado, permitiendo la búsqueda por palabras clave dentro del contenido hablado en toda tu colección.
Archivado de comentarios
Opcionalmente archiva el hilo completo de comentarios de cada video junto con el archivo multimedia, preservando el contexto de la comunidad que YouTube puede eliminar.
¿Por qué ejecutar TubeArchivist en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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