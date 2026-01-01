Implementa Tracearr con instalación en un clic.
Panel de monitoreo unificado de transmisiones para Plex, Jellyfin y Emby con análisis en tiempo real y detección de uso compartido de cuentas.
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Todo lo que puedes crear con Tracearr
Tracearr es una plataforma de monitoreo de código abierto que reúne a Plex, Jellyfin y Emby en un solo panel. Rastrea transmisiones activas en tiempo real, revisa el historial completo de sesiones con datos de geolocalización y profundiza en el análisis de la biblioteca — todo sin tener que manejar múltiples herramientas.
A diferencia de Tautulli o Jellystat, Tracearr funciona simultáneamente en los tres principales servidores de medios. Su motor de detección de uso compartido incorporado utiliza seis tipos de reglas — incluyendo viajes imposibles y velocidad de dispositivo — para marcar automáticamente la actividad sospechosa de la cuenta, protegiendo tu servidor del uso indebido.
Funciones clave de Tracearr
Panel de control multi-servidor
Conecta Plex, Jellyfin y Emby a una sola interfaz y monitorea todos los servidores desde un solo panel de control.
Detección de uso compartido
Seis tipos de reglas — incluyendo viajes imposibles y límites de transmisiones concurrentes — marcan y califican automáticamente la actividad sospechosa de la cuenta.
Análisis de flujo
Vea quién vio qué, cuándo y en qué dispositivo, con desgloses de códecs, relaciones de transcodificación y uso de ancho de banda por sesión.
Estadísticas de la biblioteca
Páginas dedicadas para la distribución de calidad, el ROI de almacenamiento, la detección de duplicados y las métricas de interacción en toda tu colección de medios.
Alertas en tiempo real
Los webhooks de Discord y las notificaciones personalizadas se activan al instante cuando se activan las reglas para compartir o bajan las puntuaciones de confianza del usuario.
Importación de datos
Migra el historial de visualización existente de Tautulli o Jellystat para que empieces con todo el contexto, no desde cero.
¿Por qué ejecutar Tracearr en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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