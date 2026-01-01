Tracearr es una plataforma de monitoreo de código abierto que reúne a Plex, Jellyfin y Emby en un solo panel. Rastrea transmisiones activas en tiempo real, revisa el historial completo de sesiones con datos de geolocalización y profundiza en el análisis de la biblioteca — todo sin tener que manejar múltiples herramientas.

A diferencia de Tautulli o Jellystat, Tracearr funciona simultáneamente en los tres principales servidores de medios. Su motor de detección de uso compartido incorporado utiliza seis tipos de reglas — incluyendo viajes imposibles y velocidad de dispositivo — para marcar automáticamente la actividad sospechosa de la cuenta, protegiendo tu servidor del uso indebido.