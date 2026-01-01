Topola Genealogy Viewer es una aplicación web de código abierto que convierte las exportaciones GEDCOM estándar de cualquier programa de genealogía en gráficos de árbol genealógico interactivos y navegables. Renderiza vistas de reloj de arena y de todos los parientes, permite a los investigadores hacer clic en cualquier persona para reenfocar el árbol y admite la impresión o exportación a PDF, PNG y SVG para compartir sin conexión.

Alojar Topola en tu propio VPS mantiene los datos sensibles de ascendencia —nombres, fechas de nacimiento, parientes vivos— completamente en la infraestructura que controlas. El visor procesa los archivos GEDCOM del lado del cliente en el navegador, y una implementación privada elimina cualquier dependencia de alojamiento de terceros para sociedades genealógicas, archivos o historiadores familiares que atienden a parientes a través de la web.