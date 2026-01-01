Implementa tinyMediaManager en un solo clic.
Gestor de medios multiplataforma para organizar películas y programas de televisión, obtener metadatos y generar archivos NFO para centros multimedia.
Elige un plan VPS para tinyMediaManager
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con tinyMediaManager
tinyMediaManager es un gestor de medios autoalojado que organiza tus colecciones de películas y series de televisión obteniendo metadatos enriquecidos, arte y calificaciones de TheMovieDB, TheTVDB y Fanart.tv. Renombra archivos según plantillas configurables, genera archivos NFO compatibles con Kodi, Emby, Jellyfin, Plex y MediaPortal, y maneja automáticamente estructuras complejas de múltiples discos y múltiples episodios.
Implementado como un entorno de escritorio gráfico accesible a través de noVNC, se ejecuta completamente en tu navegador en el puerto 4000 sin necesidad de software cliente. El autoalojamiento en tu VPS significa que toda tu biblioteca de medios puede ser organizada y mantenida de forma remota, con todos los metadatos almacenados localmente bajo tu control.
Funciones clave de tinyMediaManager
Obtención de metadatos
Extrae metadatos enriquecidos, material gráfico, tráilers y calificaciones de TheMovieDB, TheTVDB y Fanart.tv para películas y programas de televisión.
Generación de archivo NFO
Crea archivos NFO en el formato esperado por Kodi, Emby, Jellyfin, Plex y MediaPortal, manteniendo tu centro multimedia siempre sincronizado.
Renombrado automático de archivos
Renombra y reorganiza tus archivos y y carpetas multimedia según plantillas totalmente configurables basadas en metadatos obtenidos.
Soporte para programas de TV
Detecta y organiza estructuras de varias temporadas y varios episodios, incluyendo especiales, episodios divididos y convenciones de nombres alternativas.
Escritorio basado en navegador
Se ejecuta como un entorno de escritorio completo accesible a través de noVNC en cualquier navegador — no se requiere cliente VNC ni instalación local.
¿Por qué ejecutar tinyMediaManager en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.