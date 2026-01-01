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Registrador de datos autoalojado para tu Tesla que registra cada viaje, carga y estadística de trayecto con hermosos paneles de control de Grafana.

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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

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Todo lo que puedes crear con TeslaMate

TeslaMate es un registrador de datos de código abierto para propietarios de Tesla que se conecta a la API de Tesla, consulta continuamente la telemetría de tu coche y almacena cada viaje, carga, actualización de software y evento de inactividad en una base de datos PostgreSQL. Construido alrededor de una aplicación web limpia de Phoenix y una instancia dedicada de Grafana con dos docenas de paneles preconstruidos, te proporciona información histórica sobre la eficiencia, la degradación de la batería, los costos de carga y los hábitos de conducción que la aplicación de Tesla no expone.

Alojar TeslaMate en tu propio VPS mantiene privados cada kilómetro de datos de conducción — ningún servicio de análisis de terceros ingiere las ubicaciones de tus viajes, el historial de carga o los patrones de activación. Los servicios PostgreSQL, Grafana y el broker MQTT incluidos se ejecutan completamente en tu VPS, y te conectas a TeslaMate una vez con tu cuenta de Tesla para empezar a recopilar datos.

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Funciones clave de TeslaMate

Registro de conducción y carga

El sondeo continuo registra cada viaje, sesión de carga, actualización de software y evento de estacionamiento con marcas de tiempo de inicio y fin precisas y ubicaciones.

Paneles de Grafana prediseñados

Dos docenas de paneles visualizan la eficiencia, la autonomía, los costos de carga, el desgaste de los neumáticos y la degradación de la batería listos para usar — no se requiere configuración de Grafana.

Resolución de viaje y dirección

La geocodificación inversa convierte las coordenadas GPS sin procesar en direcciones con nombre para que el historial de viajes te muestre nombres de lugares reales, no coordenadas.

Seguimiento de la salud de la batería

Los gráficos de degradación de la batería a largo plazo y la pérdida de capacidad proyectada te ayudan a tomar decisiones informadas sobre reemplazo o reclamaciones de garantía.

Informes de costos de carga

Configure tarifas por ubicación para calcular los costos exactos de carga por sesión, estimaciones de facturas mensuales y ahorros frente a la gasolina.

Integración MQTT

El estado del coche en tiempo real publicado a través de MQTT se integra con Home Assistant, openHAB, o cualquier plataforma de automatización del hogar que utilice MQTT.

¿Por qué ejecutar TeslaMate en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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