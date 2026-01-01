Implementa Temporal con una instalación de un solo clic.
Plataforma de ejecución de flujos de trabajo duraderos de código abierto para construir aplicaciones tolerantes a fallos y de larga duración a escala.
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Temporal es una plataforma de ejecución de flujos de trabajo duraderos de código abierto que permite a los desarrolladores escribir aplicaciones de larga duración y tolerantes a fallos como código ordinario. Los flujos de trabajo escritos con Temporal sobreviven automáticamente a fallos de procesos, particiones de red y fallos de infraestructura — sin necesidad de puntos de control manuales, máquinas de estado en bases de datos o lógica de reintento compleja. Cuando un trabajador se reinicia, la ejecución se reanuda exactamente donde se detuvo.
Esta implementación ejecuta la pila completa de Temporal: el servidor con PostgreSQL para persistencia y Elasticsearch para la búsqueda y visibilidad del historial de flujos de trabajo. La interfaz de usuario web incluida le permite monitorear flujos de trabajo activos, inspeccionar historiales de eventos, buscar ejecuciones por estado o atributos personalizados, y activar señales — brindando a su equipo una observabilidad completa de los procesos de negocio en ejecución.
Funciones clave de Temporal
Ejecución Duradera
Los flujos de trabajo sobreviven automáticamente a las fallas de procesos y a los reinicios de infraestructura, reanudándose exactamente donde se quedaron sin infraestructura adicional.
Visibilidad del flujo de trabajo
La búsqueda impulsada por Elasticsearch le permite filtrar e inspeccionar las ejecuciones de flujo de trabajo por estado, tipo de flujo de trabajo, atributos de búsqueda personalizados o rango de tiempo.
Reintentos automáticos
Definir políticas de reintento con retroceso configurable en cualquier actividad para que los fallos transitorios se manejen sin cambiar el código de la aplicación.
Flujos de trabajo de larga duración
Soporta de forma nativa flujos de trabajo que se ejecutan durante minutos, días o años — incluyendo temporizadores programados, pasos de aprobación humana y señales externas.
SDKs multilenguaje
Los trabajadores se conectan a través de gRPC utilizando SDKs oficiales para Go, Python, Java, TypeScript, .NET y PHP.
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