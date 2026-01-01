Temporal es una plataforma de ejecución de flujos de trabajo duraderos de código abierto que permite a los desarrolladores escribir aplicaciones de larga duración y tolerantes a fallos como código ordinario. Los flujos de trabajo escritos con Temporal sobreviven automáticamente a fallos de procesos, particiones de red y fallos de infraestructura — sin necesidad de puntos de control manuales, máquinas de estado en bases de datos o lógica de reintento compleja. Cuando un trabajador se reinicia, la ejecución se reanuda exactamente donde se detuvo.

Esta implementación ejecuta la pila completa de Temporal: el servidor con PostgreSQL para persistencia y Elasticsearch para la búsqueda y visibilidad del historial de flujos de trabajo. La interfaz de usuario web incluida le permite monitorear flujos de trabajo activos, inspeccionar historiales de eventos, buscar ejecuciones por estado o atributos personalizados, y activar señales — brindando a su equipo una observabilidad completa de los procesos de negocio en ejecución.