Despliega Tdarr con un solo clic.
Automatización de transcodificación de medios distribuida que utiliza FFmpeg y HandBrake para recodificar y verificar el estado de toda tu biblioteca.
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Todo lo que puedes crear con Tdarr
Tdarr es un sistema de transcodificación de medios distribuido de código abierto diseñado para automatizar la conversión, compresión y verificación de estado de bibliotecas de video y audio a gran escala. Coordina un servidor central con uno o más nodos de trabajo, cada uno ejecutando tareas de FFmpeg o HandBrake en paralelo, para que las bibliotecas grandes se procesen de manera eficiente sin intervención manual.
Alojar Tdarr en tu propio VPS te da control total sobre los perfiles de codificación, las tuberías de plugins y la configuración de aceleración de hardware. Debido a que la transcodificación ocurre en tu infraestructura, no hay tarifas de procesamiento en la nube, no hay límites de tamaño de archivo y no hay dependencia de servicios de terceros — tus medios permanecen privados y la potencia de cómputo escala con tu VPS.
Funciones clave de Tdarr
Trabajadores de nodo distribuidos
Ponga en marcha múltiples nodos de trabajo que se conectan a un servidor central, distribuyendo trabajos de transcodificación entre los recursos de CPU y GPU disponibles para un procesamiento de biblioteca más rápido.
Sistema de pipeline de plugins
Encadenar plugins comunitarios o personalizados para crear flujos de trabajo condicionales — filtrar por códec, contenedor, resolución o tasa de bits y aplicar diferentes perfiles de codificación automáticamente.
Soporte para FFmpeg y HandBrake
Cambia entre FFmpeg y HandBrake por trabajo, dando acceso a la gama completa de códecs y preajustes de codificación que cada herramienta soporta sin configuración adicional.
Verificación de estado de la biblioteca
Escanear archivos automáticamente en busca de corrupción, metadatos incorrectos o flujos faltantes, y marcar o recodificar archivos problemáticos antes de que causen problemas de reproducción.
Panel de estadísticas en tiempo real
Supervisa el progreso de la transcodificación, el ahorro de espacio, la profundidad de la cola y el estado de los trabajadores desde una única interfaz de usuario web sin necesidad de herramientas de monitorización externas.
¿Por qué ejecutar Tdarr en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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