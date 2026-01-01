Tautulli es una herramienta de monitoreo y seguimiento basada en Python, creada específicamente para Plex Media Server. Registra cada evento de reproducción —quién vio qué, cuándo, con qué calidad y desde qué dispositivo— y presenta los datos en gráficos detallados y tablas de historial filtrables.

Alojar Tautulli en un VPS, junto o separado de tu servidor Plex, te proporciona estadísticas persistentes y entrega de notificaciones a través de Discord, Slack, Telegram y correo electrónico sin depender de los servicios en la nube de Plex. Se conecta a cualquier servidor Plex a través de la red.