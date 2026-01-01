Gestor de recetas autoalojado con planificación de comidas, listas de la compra y organización de recetarios.
Elige un plan VPS para Tandoor Recipes
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Tandoor Recipes
Tandoor Recipes es una plataforma de gestión de recetas de código abierto, rica en funciones, para organizar tu vida culinaria. Importa recetas de cualquier sitio web, planifica comidas semanales, genera listas de compras y comparte recetarios con tu familia, todo desde una interfaz web limpia y accesible en cualquier dispositivo. Construida por la comunidad de autoalojamiento, pone tu colección de recetas bajo tu control sin anuncios, suscripciones ni recolección de datos.
Alojar Tandoor en tu propio VPS mantiene todas tus recetas, planes de comidas y listas de compras privados y accesibles desde cualquier lugar. Esta implementación incluye PostgreSQL para un almacenamiento de datos confiable e integración HTTPS de Traefik. El primer usuario en registrarse se convierte en el administrador; deshabilita los registros públicos después de crear tu cuenta.
Funciones clave de Tandoor Recipes
Importación de recetas
Importa recetas de cualquier sitio web con análisis automático de ingredientes, instrucciones e información nutricional.
Planificación de comidas
Planifica las comidas de la semana con un calendario de arrastrar y soltar y genera automáticamente listas de compras a partir de recetas planificadas.
Listas de compras
Crea y comparte listas de compras que combinan ingredientes de múltiples recetas con fusión automática de cantidades.
Organización de recetarios
Organiza recetas en recetarios, etiquétalas con palabras clave y busca en toda tu colección al instante.
Uso compartido multiusuario
Comparta espacios de recetas con sus familiares, cada uno con sus propios planes de comidas y listas de compras.
Seguimiento nutricional
Rastrea calorías y macronutrientes por receta con datos nutricionales de recetas importadas o entrada manual.
¿Por qué ejecutar Tandoor Recipes en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
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