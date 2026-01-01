SyncLounge es un coordinador de "fiestas de visualización" autoalojado para Plex Media Server. Sincroniza la reproducción en múltiples clientes de Plex en tiempo real: cuando un espectador pausa, todos pausan; cuando uno adelanta, todos se ponen al día. Cada espectador transmite desde su propio servidor Plex, por lo que el anfitrión no tiene que compartir su biblioteca ni preocuparse por el ancho de banda; SyncLounge simplemente mantiene los relojes de reproducción alineados y proporciona una sala de chat para el grupo.

Alojar SyncLounge en un VPS mantiene las fiestas de visualización bajo tu control, con los usuarios iniciando sesión a través de sus cuentas de Plex existentes y conectándose a sus propios servidores Plex. El soporte opcional de lista blanca restringe tu instancia a amigos, familiares o a los usuarios de un servidor Plex específico.