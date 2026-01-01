Svix es una plataforma de entrega de webhooks de código abierto, lista para empresas, que maneja todo lo relacionado con el envío de webhooks confiables a escala. Gestiona reintentos automáticos con retroceso exponencial, monitoreo del estado de los puntos finales, firma y verificación de mensajes, y un registro de auditoría completo de cada intento de entrega, para que no tengas que construir nada de esta infraestructura tú mismo.

Un componente de portal incrustable permite a los clientes de tu aplicación autogestionar sus puntos finales de webhook y suscripciones a eventos. Construido en Rust para un alto rendimiento, Svix funciona con PostgreSQL y Redis, y expone una API REST con SDKs oficiales para todos los lenguajes principales. El autoalojamiento en tu VPS mantiene todos los datos de webhook bajo tu control.