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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Suwayomi

Suwayomi-Server es un servidor autoalojado para leer manga y cÃ³mics â€” una reescritura de escritorio de la popular aplicaciÃ³n de Android Tachiyomi. Se conecta a cientos de fuentes de manga a travÃ©s del mismo ecosistema de extensiones que Tachiyomi, dÃ¡ndote acceso a una vasta biblioteca de tÃ­tulos desde una interfaz web limpia accesible en cualquier dispositivo. A diferencia de los servicios de manga basados en la nube con catÃ¡logos limitados y muros de pago por suscripciÃ³n, Suwayomi se ejecuta completamente en tu propio servidor sin tarifas continuas.

Todo el historial de lectura, los datos de la biblioteca y las descargas se almacenan localmente. Suwayomi es compatible con actualizaciones automÃ¡ticas de la biblioteca, descargas de capÃ­tulos en formato CBZ, soporte de catÃ¡logo OPDS para aplicaciones de e-reader dedicadas y una experiencia de lectura personalizable â€” lo que lo convierte en una plataforma autoalojada completa para entusiastas del manga y los cÃ³mics.

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Funciones clave de Suwayomi

Cientos de fuentes

ConÃ©ctate a cientos de fuentes de manga y cÃ³mics usando el ecosistema de extensiones de Tachiyomi, cubriendo sitios en docenas de idiomas y gÃ©neros.

Actualizaciones automÃ¡ticas de la biblioteca

Establece un intervalo de actualizaciÃ³n y Suwayomi revisa automÃ¡ticamente todas las series rastreadas en busca de nuevos capÃ­tulos, manteniendo tu biblioteca actualizada sin necesidad de actualizar manualmente.

Descargas de capÃ­tulos sin conexiÃ³n

Descargar capÃ­tulos para lectura sin conexiÃ³n, opcionalmente guardados como archivos CBZ compatibles con cualquier aplicaciÃ³n lectora de cÃ³mics.

Soporte para catÃ¡logo OPDS

El catÃ¡logo OPDS integrado permite que aplicaciones de lectura electrÃ³nica como KOReader y Panels se conecten directamente a tu biblioteca de Suwayomi para leer en dispositivos dedicados.

Lector basado en navegador

Lee manga directamente en el navegador con un lector con todas las funciones que soporta diseÃ±os personalizados, modos de visualizaciÃ³n de pÃ¡gina y configuraciones de direcciÃ³n de lectura.

Â¿Por quÃ© ejecutar Suwayomi en Hostinger?

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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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