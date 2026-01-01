Despliega Suwayomi con instalaciÃ³n de un solo clic.
Servidor de manga y cÃ³mics autoalojado que lleva cientos de fuentes de Tachiyomi a cualquier navegador web.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Suwayomi
Suwayomi-Server es un servidor autoalojado para leer manga y cÃ³mics â€” una reescritura de escritorio de la popular aplicaciÃ³n de Android Tachiyomi. Se conecta a cientos de fuentes de manga a travÃ©s del mismo ecosistema de extensiones que Tachiyomi, dÃ¡ndote acceso a una vasta biblioteca de tÃtulos desde una interfaz web limpia accesible en cualquier dispositivo. A diferencia de los servicios de manga basados en la nube con catÃ¡logos limitados y muros de pago por suscripciÃ³n, Suwayomi se ejecuta completamente en tu propio servidor sin tarifas continuas.
Todo el historial de lectura, los datos de la biblioteca y las descargas se almacenan localmente. Suwayomi es compatible con actualizaciones automÃ¡ticas de la biblioteca, descargas de capÃtulos en formato CBZ, soporte de catÃ¡logo OPDS para aplicaciones de e-reader dedicadas y una experiencia de lectura personalizable â€” lo que lo convierte en una plataforma autoalojada completa para entusiastas del manga y los cÃ³mics.
Funciones clave de Suwayomi
Cientos de fuentes
ConÃ©ctate a cientos de fuentes de manga y cÃ³mics usando el ecosistema de extensiones de Tachiyomi, cubriendo sitios en docenas de idiomas y gÃ©neros.
Actualizaciones automÃ¡ticas de la biblioteca
Establece un intervalo de actualizaciÃ³n y Suwayomi revisa automÃ¡ticamente todas las series rastreadas en busca de nuevos capÃtulos, manteniendo tu biblioteca actualizada sin necesidad de actualizar manualmente.
Descargas de capÃtulos sin conexiÃ³n
Descargar capÃtulos para lectura sin conexiÃ³n, opcionalmente guardados como archivos CBZ compatibles con cualquier aplicaciÃ³n lectora de cÃ³mics.
Soporte para catÃ¡logo OPDS
El catÃ¡logo OPDS integrado permite que aplicaciones de lectura electrÃ³nica como KOReader y Panels se conecten directamente a tu biblioteca de Suwayomi para leer en dispositivos dedicados.
Lector basado en navegador
Lee manga directamente en el navegador con un lector con todas las funciones que soporta diseÃ±os personalizados, modos de visualizaciÃ³n de pÃ¡gina y configuraciones de direcciÃ³n de lectura.
Â¿Por quÃ© ejecutar Suwayomi en Hostinger?
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Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃblemente pacientes y minuciosos.
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