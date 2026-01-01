Despliega Stump en una instalación de un solo clic.
Servidor autoalojado de cómics, manga y libros electrónicos con soporte OPDS, sincronización con lectores electrónicos y un lector web integrado.
Elige un plan VPS para Stump
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Stump
Stump es un servidor de medios rápido y de código abierto para cómics, manga y libros electrónicos, construido en Rust. Organiza tus bibliotecas EPUB, PDF, CBZ y CBR en una interfaz web navegable con un lector integrado, y expone un catálogo OPDS para que cualquier lector electrónico o aplicación compatible pueda transmitir tu colección directamente. La sincronización de Kobo y KoReader mantiene el progreso de lectura sincronizado entre dispositivos sin necesidad de marcadores manuales.
Alojar Stump por tu cuenta en tu VPS significa que toda tu biblioteca es accesible desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar, sin necesidad de subir archivos a un servicio en la nube de terceros. El servidor basado en Rust funciona con recursos mínimos, lo que lo hace práctico incluso en planes VPS de nivel básico.
Funciones clave de Stump
Soporte para EPUB, PDF, CBZ/CBR
Lee cómics, manga, PDFs y libros electrónicos directamente en el navegador con un lector integrado adaptable optimizado para cada formato.
Soporte para catálogo OPDS
Expón tu biblioteca a través de OPDS y OPDS Page Streaming para que cualquier aplicación compatible — Moon+ Reader, Kybook, Panels — pueda navegar y transmitir tu colección.
Sincronización de Kobo y KoReader
Sincroniza el progreso de lectura y los marcadores con los e-readers Kobo y KoReader automáticamente, manteniendo tu posición consistente en todos los dispositivos.
Control de acceso granular
Administra múltiples cuentas de usuario con permisos basados en roles, controlando a qué bibliotecas puede acceder cada usuario y qué puede modificar.
Colecciones y listas de lectura
Organiza series en colecciones y selecciona listas de lectura ordenadas para guiar a los lectores a través de series de varios volúmenes o arcos de cruce.
¿Por qué ejecutar Stump en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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