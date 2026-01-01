Starbase 80 es una página de inicio de servidor mínima y ultrarrápida para entornos Docker. Renderiza una página de inicio HTML completamente estática a partir de un archivo de configuración JSON simple, sin JavaScript en el navegador — las páginas cargan instantáneamente sin la sobrecarga de un framework. Personaliza la apariencia con variables de entorno que controlan el título, el logotipo, los colores de fondo, el modo oscuro y el comportamiento de los enlaces.

A diferencia de los paneles de control con muchas integraciones, Starbase 80 no requiere tokens de API, acceso a la red a tus contenedores ni mantenimiento continuo — solo un archivo JSON con tus enlaces e íconos. Soporta íconos de Dashboard, íconos de Material Design e íconos de selfh.st de forma predeterminada, lo que facilita la creación de una página de inicio pulcra y con marca para cualquier configuración autoalojada.