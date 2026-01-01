Despliega Sshwifty con una instalaciÃ³n de un solo clic.
Cliente SSH y Telnet basado en navegador que le permite acceder a servidores remotos desde cualquier navegador web sin instalar clientes locales.
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Todo lo que puedes crear con Sshwifty
Sshwifty es un cliente SSH y Telnet basado en web y autoalojado que convierte cualquier navegador moderno en una terminal completamente funcional para el acceso remoto a servidores. Soporta autenticaciÃ³n por contraseÃ±a SSH, clave pÃºblica e interactiva de teclado junto con Telnet simple, eliminando la necesidad de instalar o configurar clientes nativos en cada estaciÃ³n de trabajo.
Alojar Sshwifty en un VPS proporciona a un equipo un Ãºnico punto de entrada compartido para gestionar mÃ¡quinas remotas desde cualquier lugar â€”telÃ©fonos, tabletas, laptops corporativas restringidas o quioscosâ€”, manteniendo el acceso controlado por una clave compartida. Los administradores pueden predefinir ajustes preestablecidos de host, restringir las conexiones a objetivos aprobados y auditar el trÃ¡fico a travÃ©s de ganchos del lado del servidor sin exponer los puertos SSH a la internet pÃºblica.
Funciones clave de Sshwifty
SSH y Telnet
ConÃ©ctese a servidores SSH usando autenticaciÃ³n por contraseÃ±a, clave pÃºblica o interactiva de teclado, y acceda a hosts Telnet heredados desde la misma interfaz.
Sin instalaciÃ³n de cliente
Se ejecuta completamente en el navegador para que los usuarios accedan a mÃ¡quinas remotas desde telÃ©fonos, tabletas o estaciones de trabajo restringidas sin instalar software de terminal nativo.
Preajustes de conexiÃ³n
Los administradores definen preajustes de host reutilizables con credenciales incrustadas para que los usuarios solo se conecten a servidores preaprobados de una lista seleccionada.
Ganchos del lado del servidor
Los procesos externos se pueden invocar antes de cada conexiÃ³n para aplicar validaciÃ³n personalizada, registro o auditorÃa sin modificar el cliente.
Clave de Acceso Ãšnica
Proteja la interfaz web con una clave compartida Ãºnica configurada en la implementaciÃ³n para que solo los usuarios autorizados accedan a la pantalla de conexiÃ³n.
Â¿Por quÃ© ejecutar Sshwifty en Hostinger?
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