Implementa SQLChat con una instalación de un solo clic.
Cliente SQL impulsado por IA y basado en chat que consulta cualquier base de datos usando lenguaje natural en lugar de escribir SQL.
Elige un plan VPS para SQLChat
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con SQLChat
SQLChat es un cliente SQL basado en chat que se conecta a tus bases de datos existentes y te permite consultarlas usando lenguaje natural. En lugar de escribir SQL a mano, describes lo que quieres en inglés simple y SQLChat lo traduce a una consulta SQL, la ejecuta y devuelve los resultados, todo dentro de una interfaz conversacional. Lee automáticamente el esquema de tu base de datos para que las consultas generadas hagan referencia a nombres reales de tablas y columnas.
Alojar SQLChat en tu propio VPS significa que las credenciales de la base de datos y los resultados de las consultas nunca salen de tu propia infraestructura. El diseño sin estado y de un solo servicio lo hace ligero y fácil de mantener, mientras que el soporte para un endpoint de IA personalizado te permite enrutar la inferencia a través de cualquier modelo compatible con OpenAI.
Funciones clave de SQLChat
Consultas en lenguaje natural
Describe lo que quieres en lenguaje sencillo y SQLChat genera el SQL, lo ejecuta y devuelve los resultados sin requerir que conozcas la sintaxis exacta.
Soporte multidatabase
Conéctese a MySQL, PostgreSQL, SQL Server, TiDB, OceanBase y otras bases de datos desde una única interfaz sin cambiar de herramientas.
IA consciente de esquemas
SQLChat lee automáticamente el esquema de tu base de datos, lo que permite a la IA generar consultas precisas que hacen referencia a nombres reales de tablas y columnas.
Punto final de IA personalizado
Dirige SQLChat a cualquier punto final de API compatible con OpenAI, incluyendo modelos autoalojados a través de Ollama, para mantener la inferencia de IA en tu propia infraestructura.
Despliegue sin estado
En modo de usuario único, SQLChat no almacena datos en el servidor — los perfiles de conexión residen en el navegador, manteniendo la implementación ligera y sin dependencia de base de datos.
¿Por qué ejecutar SQLChat en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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