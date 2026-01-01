SQLChat es un cliente SQL basado en chat que se conecta a tus bases de datos existentes y te permite consultarlas usando lenguaje natural. En lugar de escribir SQL a mano, describes lo que quieres en inglés simple y SQLChat lo traduce a una consulta SQL, la ejecuta y devuelve los resultados, todo dentro de una interfaz conversacional. Lee automáticamente el esquema de tu base de datos para que las consultas generadas hagan referencia a nombres reales de tablas y columnas.

Alojar SQLChat en tu propio VPS significa que las credenciales de la base de datos y los resultados de las consultas nunca salen de tu propia infraestructura. El diseño sin estado y de un solo servicio lo hace ligero y fácil de mantener, mientras que el soporte para un endpoint de IA personalizado te permite enrutar la inferencia a través de cualquier modelo compatible con OpenAI.