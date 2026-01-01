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Gestor automatizado de colecciones de series de TV que monitorea, descarga, renombra y organiza episodios de Usenet y torrents.

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Sonarr

Sonarr es un gestor integral de colecciones de series de TV y grabador de vídeo personal para usuarios de Usenet y BitTorrent. Monitoriza los feeds RSS en busca de nuevos episodios, los descarga automáticamente a través de tu cliente de descarga preferido y organiza los archivos resultantes con una nomenclatura coherente, todo ello sin intervención manual. Como miembro principal de la suite arr, Sonarr se integra a la perfección con Radarr, Prowlarr y servidores multimedia como Plex y Jellyfin.

Implementar Sonarr en tu VPS significa que funciona 24/7, capturando nuevos lanzamientos en el momento en que aparecen, incluso cuando tu computadora personal está apagada. El almacenamiento persistente protege las configuraciones de tu biblioteca y los perfiles de calidad, mientras que la API REST permite la integración con herramientas de gestión de solicitudes para construir un ecosistema de medios doméstico totalmente automatizado.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Sonarr

Monitoreo Automatizado de Episodios

Rastrea los próximos episodios a través de feeds RSS y los descarga automáticamente en cuanto haya nuevos lanzamientos disponibles.

Gestión de Perfiles de Calidad

Define las resoluciones, códecs y tamaños de archivo preferidos por serie, y deja que Sonarr actualice automáticamente a mejores versiones cuando aparezcan.

Descargar Integración del Cliente

Se conecta a qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet y más — compatible con flujos de trabajo de torrent y Usenet desde una sola interfaz.

Sincronización del Servidor Multimedia

Activa las actualizaciones automáticas de la biblioteca en Plex, Jellyfin, Emby y Kodi después de cada descarga, manteniendo tu servidor multimedia actualizado sin actualizaciones manuales.

Manejo de Paquetes de Temporada

Procesa inteligentemente las descargas de paquetes de temporada extrayendo episodios individuales y emparejándolos con las entradas de series monitoreadas.

¿Por qué ejecutar Sonarr en Hostinger?

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