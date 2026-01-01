Sonarr es un gestor integral de colecciones de series de TV y grabador de vídeo personal para usuarios de Usenet y BitTorrent. Monitoriza los feeds RSS en busca de nuevos episodios, los descarga automáticamente a través de tu cliente de descarga preferido y organiza los archivos resultantes con una nomenclatura coherente, todo ello sin intervención manual. Como miembro principal de la suite arr, Sonarr se integra a la perfección con Radarr, Prowlarr y servidores multimedia como Plex y Jellyfin.

Implementar Sonarr en tu VPS significa que funciona 24/7, capturando nuevos lanzamientos en el momento en que aparecen, incluso cuando tu computadora personal está apagada. El almacenamiento persistente protege las configuraciones de tu biblioteca y los perfiles de calidad, mientras que la API REST permite la integración con herramientas de gestión de solicitudes para construir un ecosistema de medios doméstico totalmente automatizado.