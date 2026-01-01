Smocker es un servidor y proxy HTTP de código abierto creado para ingenieros que necesitan respuestas de API realistas y deterministas durante el desarrollo y las pruebas. Los desarrolladores definen puntos finales simulados de forma declarativa en YAML o JSON, reproducen escenarios e inspeccionan cada solicitud entrante en una interfaz de usuario de administración en vivo sin escribir ningún código de pegamento.

Alojar Smocker en tu propio VPS proporciona a los equipos un entorno de simulación compartido para pruebas de integración, verificación de contratos y demostraciones, con control total sobre el acceso a la red, el tráfico registrado y garantías de tiempo de actividad que los servicios de simulación públicos no pueden igualar.