Despliega Silex con una instalación de un solo clic.
Constructor visual de sitios web de código abierto y sin código que genera archivos HTML y CSS limpios y portátiles.
Elige un plan VPS para Silex
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Silex
Silex es la alternativa de código abierto a Webflow — un creador de sitios web visual, sin código, que se ejecuta completamente en el navegador y produce archivos HTML y CSS estándar. A diferencia de los creadores de sitios web comerciales que bloquean tus diseños y contenido en su plataforma, Silex almacena todo como archivos planos en tu propio servidor. Se conecta a CMS sin interfaz para contenido dinámico, se integra con generadores de sitios estáticos como 11ty y se puede extender a través de un sistema de plugins.
Alojar Silex por cuenta propia en un VPS ofrece a diseñadores web y agencias un espacio de trabajo con proyectos ilimitados a un costo de servidor fijo, sin tarifas por sitio y sin depender de que una plataforma de terceros permanezca en línea o sea asequible.
Funciones clave de Silex
Editor visual de arrastrar y soltar
Construye páginas visualmente usando el editor basado en GrapesJS con componentes, estilos y herramientas de diseño — no se requieren conocimientos de HTML o CSS.
Salida HTML estática
Cada sitio web que Silex produce es HTML y CSS limpio y estándar — sin dependencias de tiempo de ejecución, funciona en cualquier proveedor de alojamiento y es completamente portátil.
Enlace de datos de CMS
Conecta los diseños de página a WordPress (GraphQL), Strapi, Squidex y otros CMS sin cabeza para que los no desarrolladores puedan actualizar el contenido sin tocar el diseño.
Panel de control multisitio
Gestiona proyectos web ilimitados desde una única instancia de Silex, organizados en un solo espacio de trabajo para agencias y freelancers con múltiples clientes.
Extensibilidad de plugins
Extienda Silex con componentes personalizados, conectores de datos e integraciones de servicios de terceros a través del sistema de complementos sin bifurcar el núcleo.
¿Por qué ejecutar Silex en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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