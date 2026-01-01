Implementa SickGear con instalación de un solo clic.
Servidor de automatización de programas de televisión estable — el fork de larga duración y completamente funcional de Sick-Beard para configuraciones de PVR autoalojadas.
Elige un plan VPS para SickGear
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con SickGear
SickGear es la bifurcación más estable y completa en cuanto a características, mantenida por la comunidad, del proyecto original Sick-Beard — un servidor de automatización de programas de TV autoalojado que rastrea los programas que sigues, monitorea los indexadores de Usenet y los rastreadores de torrents en busca de nuevos episodios, y entrega las versiones coincidentes a tu descargador para una importación automática a la biblioteca. Se ha desarrollado continuamente desde 2014 con un enfoque en la fiabilidad, una amplia cobertura de indexadores y una interfaz de usuario web pulida inspirada en el diseño original de Sick-Beard.
Alojar SickGear en un VPS mantiene tu automatización de TV funcionando 24/7 para que los episodios aparezcan en tu biblioteca minutos después de su lanzamiento. Se combina naturalmente con Plex, Jellyfin, Emby y el ecosistema de medios más amplio de Servarr, y funciona con prácticamente todos los indexadores Newznab y Torznab.
Funciones clave de SickGear
Mostrar seguimiento con perfiles de calidad
Las preferencias por programa de calidad, resolución, idioma y códec significan que cada título se obtiene exactamente en el formato que deseas.
Amplio soporte de indexadores
La compatibilidad con Newznab y Torznab, además de los plugins directos para muchos trackers privados, cubre prácticamente todos los indexadores de Usenet y torrents.
Integración de descargador nativo
Los plugins integrados para NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge y rTorrent permiten a SickGear orquestar todo el proceso de descarga.
Búsqueda de subtítulos
La integración de OpenSubtitles, Addic7ed y Podnapisi obtiene subtítulos coincidentes en tus idiomas preferidos justo después de cada descarga.
Soporte para anime y formatos especiales
La integración AniDB incorporada maneja las convenciones de nombres específicas de anime y la numeración absoluta de episodios sin soluciones manuales.
¿Por qué ejecutar SickGear en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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