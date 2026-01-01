Shoutrrr es una herramienta de programación de redes sociales de código abierto, creada como una alternativa autoalojada a Buffer, Typefully y Hootsuite. Te permite redactar una publicación una vez y ponerla en cola en X (Twitter), Bluesky y LinkedIn desde un único panel de control, con gestión del límite de caracteres por red, conexiones de cuenta basadas en OAuth y un proceso en segundo plano integrado que publica las publicaciones según lo programado.

Alojar Shoutrrr en tu propio VPS mantiene los borradores, las colas programadas y las cuentas sociales conectadas dentro de tu propia infraestructura, sin precios por asiento, sin cuotas de publicaciones y sin acceso de terceros a tu estrategia de contenido. La configuración predeterminada de SQLite se ejecuta en un único contenedor, mientras que los volúmenes persistentes garantizan que las cargas y los datos sobrevivan a las nuevas implementaciones.