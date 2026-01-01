Despliega Shoutrrr con instalación de un solo clic.
Programador de redes sociales de código abierto y autoalojado para X, Bluesky y LinkedIn — escribe una vez y publica en todas partes.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Shoutrrr
Shoutrrr es una herramienta de programación de redes sociales de código abierto, creada como una alternativa autoalojada a Buffer, Typefully y Hootsuite. Te permite redactar una publicación una vez y ponerla en cola en X (Twitter), Bluesky y LinkedIn desde un único panel de control, con gestión del límite de caracteres por red, conexiones de cuenta basadas en OAuth y un proceso en segundo plano integrado que publica las publicaciones según lo programado.
Alojar Shoutrrr en tu propio VPS mantiene los borradores, las colas programadas y las cuentas sociales conectadas dentro de tu propia infraestructura, sin precios por asiento, sin cuotas de publicaciones y sin acceso de terceros a tu estrategia de contenido. La configuración predeterminada de SQLite se ejecuta en un único contenedor, mientras que los volúmenes persistentes garantizan que las cargas y los datos sobrevivan a las nuevas implementaciones.
Funciones clave de Shoutrrr
Publicación multired
Redacta una publicación una vez y publícala en X, Bluesky y LinkedIn simultáneamente, con límites de caracteres por plataforma y renderizado de vista previa.
Programador de fondo
El trabajador de cola integrado y el programador cron publican tus publicaciones a la hora programada sin necesidad de mantener una pestaña del navegador abierta.
Vinculación de cuentas OAuth
Conecta X y LinkedIn a través de OAuth 2.0 y Bluesky a través de una contraseña de aplicación — las credenciales y los tokens permanecen dentro de tu propia implementación.
SQLite por defecto
Se envía en un solo contenedor con SQLite para almacenamiento — sin base de datos externa ni caché que gestionar, con actualizaciones opcionales de Postgres y Redis.
Métricas de interacción
Las métricas integradas capturan el rendimiento de las publicaciones con el tiempo para que puedas comparar redes y refinar la estrategia sin herramientas de análisis externas.
¿Por qué ejecutar Shoutrrr en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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