Artalk es un sistema de comentarios autoalojado que consta de un servidor Go de alto rendimiento y un widget minimalista de JavaScript puro que se incrusta en cualquier sitio web o blog con una sola etiqueta de script. A diferencia de las plataformas de comentarios basadas en la nube, Artalk mantiene todos los comentarios, datos de usuario e historial de moderación en la infraestructura que tú controlas — sin acceso de terceros, sin recolección de datos y sin tarifas de suscripción.

El backend es compatible con SQLite de forma predeterminada, con migración opcional a MySQL o PostgreSQL a medida que crece el tráfico. Se incluyen herramientas de moderación, notificaciones por correo electrónico, inicio de sesión social, filtrado de spam, CAPTCHA y una barra lateral de administración completa. El autoalojamiento en un VPS significa que los datos de tus comentarios siguen tus políticas de retención y privacidad, no los términos de servicio de una plataforma.