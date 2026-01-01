Baikal es un servidor CalDAV y CardDAV ligero y autoalojado, construido sobre la conocida biblioteca PHP sabre/dav. Proporciona un hogar privado para calendarios, eventos, tareas y contactos que se sincronizan con iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook y cualquier otro cliente que utilice los protocolos estándar CalDAV y CardDAV.

Alojar Baikal en tu propio VPS mantiene los datos de programación personales y de equipo dentro de tu infraestructura en lugar de un servicio de calendario de terceros. Su huella es intencionalmente pequeña —un único contenedor PHP respaldado por SQLite o MySQL—, por lo que se adapta cómodamente a un VPS pequeño mientras sigue siendo compatible con múltiples usuarios, libretas de direcciones compartidas y control de acceso granular a través de la interfaz de administración integrada.