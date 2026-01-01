Implementa ShipShipShip con instalación de un solo clic.
Plataforma ligera de registro de cambios y hoja de ruta autoalojada con votación de la comunidad, reacciones con emojis y automatización de boletines.
Elige un plan VPS para ShipShipShip
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con ShipShipShip
ShipShipShip es una aplicación de código abierto para el registro de cambios y la hoja de ruta que ayuda a los equipos de producto a compartir actualizaciones y recopilar comentarios de la comunidad en un solo lugar. Desarrollada con SvelteKit y Go, combina un registro de cambios público pulido con un tablero de administración estilo kanban donde cada lanzamiento, corrección e idea próxima convive junto a los votos y reacciones que obtuvo.
Alojar ShipShipShip por tu cuenta en tu VPS mantiene las listas de suscriptores, las credenciales SMTP y los datos de comentarios bajo tu propio control, elimina el precio por asiento de las alternativas alojadas y te permite personalizar la página pública a través de temas instalables que coincidan con tu producto.
Funciones clave de ShipShipShip
Votación de la Comunidad
Los visitantes votan sobre las características propuestas para que el equipo pueda priorizar la hoja de ruta según la demanda real en lugar de suposiciones internas.
Reacciones de Emoji
Ocho tipos de reacción permiten a los lectores reaccionar a cada entrada, proporcionando una señal sencilla sin obligarlos a pasar por un flujo de registro.
Mapa de ruta Kanban
Un tablero de arrastrar y soltar con estados personalizables mantiene visible cada elemento propuesto, en progreso y entregado para todo el equipo.
Automatización de boletines
Los boletines informativos con soporte SMTP se envían automáticamente cuando una entrada cambia de estado, para que los suscriptores se enteren de los lanzamientos sin necesidad de envíos manuales.
Temas Instalables
El sistema de temas basado en manifiestos separa el panel de administración del registro de cambios público para que puedas igualar la identidad de tu producto a la perfección.
API RESTful
La API REST completa para eventos, reacciones, votos y suscriptores de boletines facilita la integración con herramientas de CI/CD o de marketing.
¿Por qué ejecutar ShipShipShip en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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