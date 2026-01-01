Implementa ShinyProxy con un solo clic.
Servidor de código abierto para desplegar Shiny, Dash, Streamlit y otras aplicaciones de datos con autenticación integrada.
Elige un plan VPS para ShinyProxy
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con ShinyProxy
ShinyProxy es el servidor de código abierto creado por Open Analytics para alojar aplicaciones de datos interactivas escritas en R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio y muchos otros frameworks. Inicia cada sesión de usuario en un contenedor Docker aislado, luego envía el tráfico HTTP y WebSocket de vuelta al navegador, para que cada visitante obtenga un entorno limpio sin contaminar el estado compartido.
Alojar ShinyProxy en tu propio VPS mantiene los modelos, conjuntos de datos y paneles de control propietarios dentro de tu perímetro, al tiempo que brinda a los equipos funciones empresariales —autenticación, control de acceso basado en grupos, registro de uso— sin licencias por asiento ni dependencia de un proveedor.
Funciones clave de ShinyProxy
Contenedores por usuario
Cada sesión genera su propio contenedor Docker para que los usuarios nunca compartan estado, sesiones o recursos de cómputo.
Soporte para múltiples frameworks
Aloja R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio Server, VSCode y cualquier otra aplicación web empaquetada como un contenedor.
Autenticación enchufable
Conecta LDAP, OpenID Connect, SAML, Keycloak o inicios de sesión sociales para proteger las aplicaciones con control de acceso basado en grupos.
Analíticas de uso
El registro de eventos integrado rastrea los inicios de aplicaciones, las duraciones y las sesiones activas para la planificación de capacidad y auditoría.
Transmisión WebSocket
El proxy nativo de WebSocket y HTTP/2 mantiene la capacidad de respuesta de las aplicaciones interactivas de Shiny y Dash bajo carga.
Panel de administración
La vista de administrador en vivo muestra los contenedores en ejecución, permite a los operadores inspeccionar la actividad y detener sesiones bajo demanda.
¿Por qué ejecutar ShinyProxy en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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