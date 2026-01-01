Despliega Shelfmark con instalación de un solo clic.
Plataforma autoalojada de búsqueda de libros y audiolibros que encuentra y descarga títulos de múltiples fuentes a tu biblioteca.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Shelfmark
Shelfmark es una aplicación web autoalojada que busca libros y audiolibros en múltiples fuentes simultáneamente —incluyendo catálogos web, indexadores de torrents, Usenet y canales IRC— y entrega los resultados a tu gestor de biblioteca local. Admite acceso multiusuario con un sistema de solicitudes integrado, para que los miembros del hogar puedan buscar y enviar solicitudes de descarga sin necesidad de cuentas separadas en cada integración.
Shelfmark se integra con Calibre, Calibre-Web, Grimmory y Audiobookshelf para añadir títulos descargados directamente a tu biblioteca existente. Toda la configuración y el historial se almacenan en una única base de datos SQLite dentro del directorio de configuración —no se requiere ningún servicio de base de datos externo.
Funciones clave de Shelfmark
Búsqueda de libros multifuente
Busca catálogos web, indexadores de torrents, Usenet y canales IRC simultáneamente y compara los resultados desde una sola interfaz.
Integración del Gestor de Bibliotecas
Conéctate a Calibre, Calibre-Web, Grimmory o Audiobookshelf para enrutar los libros descargados directamente a tu biblioteca existente.
Sistema de Solicitudes Multi-Usuario
Los miembros del hogar pueden navegar por los resultados de búsqueda y enviar solicitudes de descarga a través de sus propias cuentas sin acceso directo a los clientes de descarga.
Autenticación Flexible
Elija entre sin autenticación, cuentas de usuario integradas, encabezados de proxy inverso u OIDC para cumplir con sus requisitos de seguridad de red.
Implementación independiente
SQLite almacena toda la configuración e historial dentro del volumen de configuración — no se necesita ningún servicio de base de datos externo para ejecutar Shelfmark.
¿Por qué ejecutar Shelfmark en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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