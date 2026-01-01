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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con SerpBear

SerpBear es un rastreador de ranking SEO de código abierto y autoalojado que monitorea cómo se posicionan tus dominios para las palabras clave elegidas en Google, Bing, Yahoo, Yandex y DuckDuckGo. Obtiene las posiciones diarias en los SERP, grafica el historial de ranking y muestra los movimientos para que puedas reaccionar a los cambios de algoritmo, actualizaciones de contenido y actividad de la competencia sin pagar tarifas por palabra clave a un servicio SaaS de seguimiento de ranking.

Alojar SerpBear en tu propio VPS te da dominios y palabras clave ilimitados, integración opcional con Google Search Console para impresiones y clics, y notificaciones por correo electrónico o webhook cuando cambien los rankings. Los datos residen en tu infraestructura, por lo que los archivos históricos de ranking siguen siendo tuyos en lugar de desaparecer cuando caduca una suscripción SaaS.

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Funciones clave de SerpBear

Seguimiento multimotor

Rastrea las posiciones de palabras clave en Google, Bing, Yahoo, Yandex y DuckDuckGo desde un solo panel con gráficos de historial por palabra clave.

Integración de Search Console

La conexión opcional de Google Search Console añade impresiones, tasas de clics y datos de descubrimiento a cada palabra clave rastreada.

SERPs móviles y de escritorio

Ejecuta rastreadores separados para SERP móviles y de escritorio para detectar diferencias de clasificación específicas del dispositivo que influyen en el tráfico real.

Segmentación por país y ciudad

Configura cada palabra clave con el país, idioma y ciudad de destino para reflejar resultados de búsqueda localizados en lugar de una vista global única.

Notificaciones y exportaciones

Las notificaciones por correo electrónico y webhook se activan con los cambios de clasificación, y las exportaciones CSV alimentan paneles externos o informes de clientes sin necesidad de copiar y pegar manualmente.

Palabras clave ilimitadas

Sin precios por palabra clave — rastrea tantos dominios y palabras clave como tus recursos de VPS lo permitan sin aumentar los niveles de suscripción.

¿Por qué ejecutar SerpBear en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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