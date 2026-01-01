SerpBear es un rastreador de ranking SEO de código abierto y autoalojado que monitorea cómo se posicionan tus dominios para las palabras clave elegidas en Google, Bing, Yahoo, Yandex y DuckDuckGo. Obtiene las posiciones diarias en los SERP, grafica el historial de ranking y muestra los movimientos para que puedas reaccionar a los cambios de algoritmo, actualizaciones de contenido y actividad de la competencia sin pagar tarifas por palabra clave a un servicio SaaS de seguimiento de ranking.

Alojar SerpBear en tu propio VPS te da dominios y palabras clave ilimitados, integración opcional con Google Search Console para impresiones y clics, y notificaciones por correo electrónico o webhook cuando cambien los rankings. Los datos residen en tu infraestructura, por lo que los archivos históricos de ranking siguen siendo tuyos en lugar de desaparecer cuando caduca una suscripción SaaS.