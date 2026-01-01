Hasta un 69% de descuento en SENAITE LIMS

Implementa SENAITE LIMS con una instalación de un solo clic.

Sistema de gestión de información de laboratorio de código abierto que cubre el flujo de trabajo analítico completo, desde la recepción de muestras hasta la publicación del informe.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
MXN104.99/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa SENAITE LIMS con una instalación de un solo clic.

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-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
MXN381.99
MXN154.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
MXN381.99
MXN154.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con SENAITE LIMS

SENAITE es un Sistema de Gestión de Información de Laboratorio de código abierto y gratuito, construido sobre el servidor de aplicaciones Plone y utilizado por laboratorios de diagnóstico, biobancos, centros de investigación y programas de salud pública en todo el mundo. Gestiona el ciclo de vida analítico completo, incluyendo el registro de muestras, la planificación de hojas de trabajo, la entrada de resultados, la verificación, la publicación y la generación de certificados.

El autoalojamiento de SENAITE en un VPS mantiene los datos sensibles del laboratorio, las integraciones de instrumentos y los registros de pacientes bajo el control organizacional directo. No hay tarifas de licencia por usuario, no hay dependencia de proveedor, y se tiene acceso completo al código fuente para auditorías, personalización y trabajos de cumplimiento normativo como la acreditación ISO/IEC 17025.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de SENAITE LIMS

Flujo de trabajo analítico

Gestionar muestras, hojas de trabajo, análisis, verificación y publicación a través de una máquina de estados configurable diseñada para operaciones de laboratorio.

Integración de instrumentos

Importa los resultados directamente de los instrumentos de laboratorio a través de interfaces integradas, eliminando errores de transcripción manual.

Trazabilidad de auditoría

Cada cambio en un registro electrónico crea una instantánea inmutable con el usuario, la dirección IP y la marca de tiempo capturados automáticamente.

Listo para ISO 17025

Los controles de proceso, los permisos basados en roles y las firmas electrónicas apoyan a los laboratorios que buscan la acreditación ISO/IEC 17025.

API REST JSON

Conecte paneles externos, herramientas de BI y portales de pacientes a SENAITE a través de su API REST JSON integrada.

Complementos extensibles

Amplíe la funcionalidad con complementos oficiales para almacenamiento, gestión de pacientes, laboratorios de referencia y reportes de impresión.

¿Por qué ejecutar SENAITE LIMS en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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