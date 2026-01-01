Seerr es una plataforma de solicitud y descubrimiento de contenido multimedia de cÃ³digo abierto que unifica lo mejor de Overseerr y Jellyseerr en una sola aplicaciÃ³n con soporte nativo para Jellyfin, Plex y Emby. Los usuarios buscan pelÃ­culas y series, envÃ­an solicitudes, y los administradores las aprueban a travÃ©s de un panel de control limpio â€” mientras que Sonarr y Radarr se encargan de la descarga real automÃ¡ticamente.

Alojar Seerr por tu cuenta mantiene las credenciales del servidor multimedia y las claves API dentro de tu propia infraestructura, mientras que ofrece a familiares y amigos una forma pulcra de solicitar contenido sin acceso directo a tus herramientas de automatizaciÃ³n. La disponibilidad 24/7 de la implementaciÃ³n de VPS asegura que las solicitudes y notificaciones funcionen de manera confiable, independientemente de si tu red domÃ©stica estÃ¡ en lÃ­nea.