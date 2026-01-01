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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Seerr

Seerr es una plataforma de solicitud y descubrimiento de contenido multimedia de cÃ³digo abierto que unifica lo mejor de Overseerr y Jellyseerr en una sola aplicaciÃ³n con soporte nativo para Jellyfin, Plex y Emby. Los usuarios buscan pelÃ­culas y series, envÃ­an solicitudes, y los administradores las aprueban a travÃ©s de un panel de control limpio â€” mientras que Sonarr y Radarr se encargan de la descarga real automÃ¡ticamente.

Alojar Seerr por tu cuenta mantiene las credenciales del servidor multimedia y las claves API dentro de tu propia infraestructura, mientras que ofrece a familiares y amigos una forma pulcra de solicitar contenido sin acceso directo a tus herramientas de automatizaciÃ³n. La disponibilidad 24/7 de la implementaciÃ³n de VPS asegura que las solicitudes y notificaciones funcionen de manera confiable, independientemente de si tu red domÃ©stica estÃ¡ en lÃ­nea.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Seerr

Soporte de mÃºltiples servidores

Funciona con Jellyfin, Plex y Emby, incluyendo inicio de sesiÃ³n Ãºnico, para que los usuarios inicien sesiÃ³n con las mismas credenciales que usan para su servidor multimedia.

IntegraciÃ³n de Sonarr y Radarr

EnvÃ­a automÃ¡ticamente las solicitudes aprobadas a Sonarr para programas de televisiÃ³n y a Radarr para pelÃ­culas, completando el flujo de trabajo completo desde la solicitud hasta la biblioteca.

PrevenciÃ³n de Duplicados

Escanea las bibliotecas de medios existentes antes de aceptar solicitudes, evitando descargas innecesarias de contenido que ya estÃ¡ disponible.

Permisos Granulares

Los controles de acceso basados en roles y las cuotas de solicitud por usuario permiten a los administradores gestionar quÃ© pueden solicitar los usuarios y con quÃ© frecuencia.

Notificaciones Multicanal

EnvÃ­a alertas de aprobaciÃ³n y disponibilidad a travÃ©s de Discord, Telegram, Slack, correo electrÃ³nico y webhooks para mantener a los usuarios informados sobre sus solicitudes.

Â¿Por quÃ© ejecutar Seerr en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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