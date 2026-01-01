Despliega n8n con Asistente de IA con una instalación de un solo clic.
Automatización de flujos de trabajo con un chat de IA integrado que planifica, construye y depura tus automatizaciones por ti.
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Todo lo que puedes crear con n8n with AI Assistant
n8n es una plataforma de automatización de flujos de trabajo que conecta aplicaciones, servicios y APIs a través de un editor visual basado en nodos. Esta implementación añade el Asistente de IA de n8n, una interfaz de chat que convierte solicitudes en lenguaje natural en flujos de trabajo funcionales — selecciona los nodos correctos, los conecta, escribe las expresiones y explica por qué falló una ejecución en lugar de dejarte leer los registros.
El asistente ejecuta código en un servicio sandbox implementado junto con n8n en tu propio VPS en lugar de una nube de terceros, por lo que la lógica del flujo de trabajo, las credenciales y el código generado permanecen en tu infraestructura. Está impulsado por Nexos AI, lo que le da al asistente acceso a modelos de vanguardia a través de una única clave, mientras mantienes ejecuciones de flujo de trabajo ilimitadas y sin precios por tarea.
Funciones clave de n8n with AI Assistant
Creación de flujos de trabajo impulsada por chat
Describe la automatización que quieres en lenguaje sencillo y el asistente ensambla los nodos, conexiones y expresiones por ti.
Sandbox de código autohospedado
El código generado se ejecuta en un servicio sandbox aislado que se ejecuta en tu propio VPS, por lo que no se envía nada a un proveedor de ejecución externo.
Depuración de errores guiada
Pregúntale al asistente por qué falló una ejecución y obtén una explicación con una solución concreta en lugar de buscar en los registros de ejecución sin procesar.
Acceso al Modelo de IA de Nexos
Una clave de Nexos AI le da al asistente acceso a modelos líderes, y puedes cambiar el modelo que usa en cualquier momento.
Suite de Automatización n8n Completa
Todo en n8n estándar está incluido — cientos de integraciones, webhooks, programaciones y nodos JavaScript personalizados.
Tus datos permanecen en tu VPS
Las definiciones de flujo de trabajo, las credenciales de API y el historial de ejecución se almacenan en un volumen persistente que usted controla y puede respaldar libremente.
¿Por qué ejecutar n8n with AI Assistant en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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