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Todo lo que puedes crear con Home Assistant

Home Assistant es la plataforma de automatizaciÃ³n del hogar de cÃ³digo abierto lÃ­der en la que confÃ­an millones de usuarios en todo el mundo. Unifica dispositivos inteligentes de diferentes fabricantes â€”luces, termostatos, cÃ¡maras, sistemas de seguridad y reproductores multimediaâ€” en una Ãºnica interfaz personalizable, con un potente motor de automatizaciÃ³n que admite escenarios complejos activados por tiempo, estados de dispositivos o eventos externos.

Implementar Home Assistant en tu propio VPS garantiza que tu hogar inteligente permanezca operativo incluso durante interrupciones locales, proporciona acceso remoto fiable desde cualquier lugar y mantiene todos los datos de los dispositivos y la lÃ³gica de automatizaciÃ³n completamente bajo tu control sin dependencias de servicios en la nube.

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Automatizaciones Potentes

El editor de automatizaciÃ³n visual y basado en YAML admite activadores complejos, condiciones y acciones de varios pasos para cualquier escenario.

Paneles de control personalizables

Los paneles de Lovelace te permiten diseÃ±ar interfaces de control personalizadas para cualquier dispositivo o pantalla en tu hogar.

IntegraciÃ³n de Asistente de Voz

Funciona con Google Assistant, Amazon Alexa y Siri para el control manos libres de cualquier dispositivo conectado.

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Rastrea y optimiza el consumo de energÃ­a del hogar con paneles de monitoreo dedicados y datos de consumo a nivel de dispositivo.

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