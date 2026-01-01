Home Assistant es la plataforma de automatizaciÃ³n del hogar de cÃ³digo abierto lÃ­der en la que confÃ­an millones de usuarios en todo el mundo. Unifica dispositivos inteligentes de diferentes fabricantes â€”luces, termostatos, cÃ¡maras, sistemas de seguridad y reproductores multimediaâ€” en una Ãºnica interfaz personalizable, con un potente motor de automatizaciÃ³n que admite escenarios complejos activados por tiempo, estados de dispositivos o eventos externos.

Implementar Home Assistant en tu propio VPS garantiza que tu hogar inteligente permanezca operativo incluso durante interrupciones locales, proporciona acceso remoto fiable desde cualquier lugar y mantiene todos los datos de los dispositivos y la lÃ³gica de automatizaciÃ³n completamente bajo tu control sin dependencias de servicios en la nube.