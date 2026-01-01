Postiz es una alternativa de código abierto a las costosas herramientas SaaS de redes sociales, que te permite programar, gestionar y analizar tu presencia en X (Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord y más, desde una interfaz unificada. Su integración de IA integrada con OpenAI genera sugerencias de publicaciones y autocompletados, mientras que un editor similar a Canva maneja el contenido visual.

Alojar Postiz en tu propio VPS mantiene tu estrategia de contenido y datos analíticos privados, elimina las tarifas de suscripción por usuario y ofrece a los equipos capacidad de programación ilimitada con integraciones personalizadas a través de N8N, Make.com y Zapier.