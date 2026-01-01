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Plataforma de democracia participativa de código abierto para consultas ciudadanas, presupuestos participativos y toma de decisiones colaborativa.

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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

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Velocidad de red de 1 Gbps
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Decidim

Decidim es el marco de democracia participativa construido originalmente para la ciudad de Barcelona y ahora utilizado por gobiernos nacionales, consejos regionales, universidades y organizaciones cívicas en más de treinta países para llevar a cabo referéndums, presupuestos participativos, asambleas ciudadanas y procesos de co-creación de políticas en línea.

Alojar Decidim en tu propio VPS mantiene los datos de los ciudadanos, los registros de votación y el historial de deliberación bajo tu total soberanía — nunca en un SaaS de terceros — mientras te proporciona el código base completo de Ruby on Rails bajo AGPL-3.0 para extender, auditar y federar con otras instancias de Decidim.

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Funciones clave de Decidim

Presupuesto participativo

Realice consultas presupuestarias de varias etapas donde los ciudadanos proponen, apoyan y votan sobre cómo se asignan los fondos públicos, con reglas de votación integradas y publicación de resultados.

Asambleas ciudadanas

Organice procesos deliberativos con propuestas, debates, reuniones y seguimiento de la rendición de cuentas para que cada contribución ciudadana sea rastreable desde la idea hasta el resultado.

Multiarrendatario por naturaleza

Aloje múltiples espacios de participación independientes —ciudades, departamentos u organizaciones— en una única instancia de Decidim con contenido y administradores aislados.

Decisiones auditables

Cada propuesta, voto y enmienda se registra en una línea de tiempo transparente que los ciudadanos, periodistas y organismos de supervisión pueden inspeccionar en cualquier momento.

Integración de estándares abiertos

El inicio de sesión único de SAML y OAuth, las API REST y GraphQL, y el soporte de ActivityPub permiten que Decidim se integre con los sistemas de identidad cívica existentes y con el fediverso más amplio.

Localizado en más de 60 idiomas

Se envía traducido para uso de gobiernos y organizaciones de base en todo el mundo, con herramientas integradas para traducir contenido dentro de cada espacio de participación.

¿Por qué ejecutar Decidim en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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