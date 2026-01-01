Decidim es el marco de democracia participativa construido originalmente para la ciudad de Barcelona y ahora utilizado por gobiernos nacionales, consejos regionales, universidades y organizaciones cívicas en más de treinta países para llevar a cabo referéndums, presupuestos participativos, asambleas ciudadanas y procesos de co-creación de políticas en línea.

Alojar Decidim en tu propio VPS mantiene los datos de los ciudadanos, los registros de votación y el historial de deliberación bajo tu total soberanía — nunca en un SaaS de terceros — mientras te proporciona el código base completo de Ruby on Rails bajo AGPL-3.0 para extender, auditar y federar con otras instancias de Decidim.